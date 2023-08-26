Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Mati ke Aldila Jelita, Indra Bekti Berdoa agar Segera Rujuk

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |02:30 WIB
Cinta Mati ke Aldila Jelita, Indra Bekti Berdoa agar Segera Rujuk
Indra Bekti berharap bisa segera rujuk secara resmi (Foto: Instagram @indrabekti)
JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita dikabarkan akan segera rujuk usai resmi bercerai pada April 2023 lalu. Kabar tersebut muncul usai undangan perayaan remarry atau rujuk mereka yang digelar pada Jumat, 25 Agustus 2023 kemarin tersebar.

Sebelum undangan tersebut tersebar, Bekti dan Dila memang masih sering terlihat bersama. Dila pun begitu perhatian pada mantan suaminya tersebut.

Bahkan beberapa kali, ibu dua anak itu terlihat menemani Indra Bekti ketika sedang menjalani proses pemulihan di rumah sakit.

Indra Bekti pun tak menampik jika dirinya masih mencintai mantan istrinya itu. Ia mengaku perasaannya masih sama, cinta mati kepada Aldila Jelita.

Indra Bekti dan Aldila Jelita

"Iya pastinya dong. Cinta mati," ujar Indra Bekti di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Agustus 2023 kemarin.

Menanggapi perihal rujuk, Bekti menyebut bahwa ia dan Dilla belum secara resmi kembali sebagai sepasang suami istri. Ia pun meminta didoakan agar dirinya dan Dila segera rujuk. Pasalnya, ia menyadari banyak orang yang mengharapkan ia dan Dila kembali membina rumah tangga.

"Belum rujuk. Belum secara resmi, kita mohon doanya aja. Semoga seperti yang kalian inginkan," bebernya.

"Kalau aku rujuk, kalian mau? Amin," sambungnya.

