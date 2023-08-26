Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Sindir Denny Sumargo, Verny Hasan: Status Gitu Aja Udah Kayak Kepanasan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |01:30 WIB
Diduga Sindir Denny Sumargo, Verny Hasan: Status Gitu Aja Udah Kayak Kepanasan
Verny Hasan diduga sindir Denny Sumargo (Foto: Instagram @vernyhasan_)
A
A
A

JAKARTA - Verny Hasan tampaknya tak takut dengan laporan polisi yang telah dilayangkan oleh Denny Sumargo terkait pencemaran nama baik beberapa waktu lalu. Bahkan saat ini ia sudah kembali menampilkan unggahannya yang sempat diarsipkan terkait permintaannya agar Denny Sumargo mau menjalani tes DNA ulang di rumah sakit pilihannya.

Perseteruan antara Verny dengan Densu, rupanya membuat rekan sesama DJ ikut angkat bicara. Baru-baru ini, ibu dua anak itu bahkan mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan seorang temannya, yang diduga membicarakan soal konflik antara Verny dengan Denny Sumargo.

"Butuh pengakuan apa? Heboh banget kayaknya," ucap Verny dalam DM bersama salah satu rekannya, yang dibagikannya di Instagram Story.

"Nanti kalo misal terbukti malu. Sebenarnya dia yang besar-besarin sih ya. Aneh juga, tinggal test aja ngapa. Sombong," sahut teman Verny.

DJ Verny Hasan

Lebih lanjut, Verny pun tampak sama sekali tidak merasa bahwa dirinyalah yang membesar-besarkan masalah tes DNA. Mengingat, ia hanya sekedar memberi tantangan lewat unggahannya beberapa waktu lalu, namun ditanggapi Denny Sumargo dengan emosi.

"Tau yakan dia yang bikin heboh sendiri baru bikin status gitu aja udah kayak kepanasan," timpal Verny.

Halaman:
1 2
