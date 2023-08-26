Dibimbing Suster Rini, Cipung Mulai Bisa Baca Doa untuk Orang Tua dan Sebelum Tidur

JAKARTA - Putra bungsu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad terus menjadi pusat perhatian masyarakat se-Indonesia. Aksi lucunya bahkan kerap membuat gemas setiap orang yang melihatnya.

Usai pintar belajar salat, kini Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung pun terdengar mulai bisa membaca doa-doa pendek. Ia bahkan bisa membaca doa sebelum tidur.

Momen menggemaskan itu dibagikan pengasuh Cipung, Suster Rini di akun Instagram pribadinya @riniperdiyanti. Suster Rini nampak tengah membimbing Cipung untuk membaca doa sebelum berangkat tidur.

“Masyaallah tabarakallah, alhamdulillah udah nambah lagi doa pendek yang (Cipung) hafal. Semoga makin pinter & menjadi anak soleh,” tulis Rini, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/8/2023).

Rini pun terlihat membimbing Cipung perlahan untuk membaca doa sebelum tidur itu. Sedangkan Cipung tampak mengikutinya dengan baik dan benar, meskipun terlihat bocah satu tahun itu sedang merajuk.