HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terjun ke Dunia Politik Gegara Eko Patrio, Opie Kumis: Mudah-mudahan Nggak Jadi Kendala

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |23:30 WIB
Terjun ke Dunia Politik Gegara Eko Patrio, Opie Kumis: Mudah-mudahan Nggak Jadi Kendala
Opie Kumis mau Bacaleg gegara Eko Patrio (Foto: Instagram @opiekumis17)
A
A
A

JAKARTA - Opie Kumis akan maju sebagai Bacaleg DPRD Dapil VI Jakarta Timur. Menariknya, pemilik nama asli Muchtar Luthfi ini awalnya sama sekali tak tertarik dengan dunia politik.

Kepada awak media, Opie Kumis mengatakan bahwa Eko Patrio lah yang membuat dirinya akhirnya mantap untuk ikut terjun ke dunia politik.

"Betul, iya. Gue kan pertama ikut YouTube-nya mas Eko ya, kita bercanda-canda, ngelawak. Beberapa minggu tayang, penonton cukup banyak,” ujar Opie Kumis di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Setelah melihat respon publik positif, Eko pun mengulurkan tangan dan itu disambut positif oleh Opie Kumis.

Opie Kumis

"Nah ditawarin sama mas Eko, gue bilang Bismillah saya siap mas Eko, kita jalan sama-sama di jalur nya mas Eko, ya sudah di situ,” jelas Opie Kumis.

Pria 63 tahun ini pun mengaku jika dirinya masih belum ada pengalaman apapun di dunia politik. Hal itu bahkan sempat membuatnya merasa ragu dan kurang percaya diri. 

Akan tetapi, Eko Patrio dan rekan-rekannya berusaha meyakinkan Opie terkait hal tersebut. Sampai akhirnya, ia pun berani mendaftarkan diri dan maju sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

