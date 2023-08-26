Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Panggilan Baru El Rumi untuk Mulan Jameela

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:30 WIB
Panggilan Baru El Rumi untuk Mulan Jameela
El Rumi panggil Mulan Jameela mami (Foto: Instagram @elelrumi)
JAKARTA - Kehadiran Mulan Jameela dalam keluarga Ahmad Dhani tampaknya sudah bisa diterima dengan baik oleh ketiga anak-anaknya, Al, El dan Dul. Bahkan El yang sebelumnya memanggil Mulan dengan sebutan tante, kini sudah memiliki panggilan khusus untuk pelantun Makhluk Tuhan Paling Seksi tersebut.

Panggilan El untuk Mulan pun diketahui saat dirinya tampil di acara Pagi Pagi Ambyar beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, El awalnya membahas soal pertandingan tinju antara dirinya melawan Winson Reynaldi.

Ia pun mengaku bahagia lantaran bisa memenangkan pertandingan tinju tersebut. Tak hanya itu, ia juga sangat senang ketika dirinya mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, termasuk Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

"Bangga sih, ada keluarga juga, ada ayah, ada mami Mulan. Ayah teriak-teriak juga," ujar El Rumi dalam tayangan tersebut.

El Rumi

Mendengar El menyebut Mulan dengan panggilan mami, sontak membuat netizen bahagia. Pasalnya, itu merupakan pertanda baik bahwa Mulan sudah bisa diterima sebagai orang tua dari anak-anak dari pernikahan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty.

