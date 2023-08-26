Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Peringatan Keras Ibu Denny Sumargo ke DJ Verny Hasan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:30 WIB
Peringatan Keras Ibu Denny Sumargo ke DJ Verny Hasan
Ibu Denny Sumargo beri peringatan ke Verny Hasan (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo terpaksa kembali berhadapan dengan DJ Verny Hasan. Hal tersebut terjadi lantaran Verny merasa namanya dibawa-bawa ketika Densu berbicara soal tes DNA dengan narasumbernya di podcast.

Tak terima dirinya disenggol, Verny pun memberikan sindiran pada Denny Sumargo dan menantangnya untuk menjalani tes DNA kembali. Dengan catatan, tes DNA tersebut dilakukan di rumah sakit pilihan Verny.

Seolah ragu dengan Lembaga Eijkman yang melakukan tes DNA pada putrinya dan Denny Sumargo di 2019 lalu, suami Olivia Allan itu mengaku mendapatkan banyak DM yang memintanya untuk melaporkan sang DJ ke polisi. Menariknya, Oliv juga turut mendukung hal tersebut, lantaran tak terima dengan perlakuan Verny pada suaminya.

Denny Sumargo dan ibunda

Tak hanya Oliv, ibunda Denny pun ikut angkat bicara terkait kemunculan kembali Verny Hasan dengan membawa-bawa tes DNA. Bahkan, Meiske Sumargo sempat memberikan pesan menohok untuk ibu dua anak tersebut.

"Ini sebenarnya sudah selesai dan sudah ada buktinya. Tapi orang ini (DJ Verny Hasan) mungkin belum puas atau mau cari sensasi, atau mau cari duit. Kita nggak tahu," ujar Ibunda Denny Sumargo, dikutip dari unggahan Instagram @viral_seleb.

Lewat unggahannya, ibunda Densu pun meminta agar Verny menjadi wanita berkelas.

"Buat dia, si DJ itu, jadilah perempuan yang punya image, wanita yang berkelas dikit ya. Kita semua manusia punya masa lalu, tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang. Jadilah wanita yang berkelas ya," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement