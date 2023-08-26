Peringatan Keras Ibu Denny Sumargo ke DJ Verny Hasan

JAKARTA - Denny Sumargo terpaksa kembali berhadapan dengan DJ Verny Hasan. Hal tersebut terjadi lantaran Verny merasa namanya dibawa-bawa ketika Densu berbicara soal tes DNA dengan narasumbernya di podcast.

Tak terima dirinya disenggol, Verny pun memberikan sindiran pada Denny Sumargo dan menantangnya untuk menjalani tes DNA kembali. Dengan catatan, tes DNA tersebut dilakukan di rumah sakit pilihan Verny.

Seolah ragu dengan Lembaga Eijkman yang melakukan tes DNA pada putrinya dan Denny Sumargo di 2019 lalu, suami Olivia Allan itu mengaku mendapatkan banyak DM yang memintanya untuk melaporkan sang DJ ke polisi. Menariknya, Oliv juga turut mendukung hal tersebut, lantaran tak terima dengan perlakuan Verny pada suaminya.

Tak hanya Oliv, ibunda Denny pun ikut angkat bicara terkait kemunculan kembali Verny Hasan dengan membawa-bawa tes DNA. Bahkan, Meiske Sumargo sempat memberikan pesan menohok untuk ibu dua anak tersebut.

"Ini sebenarnya sudah selesai dan sudah ada buktinya. Tapi orang ini (DJ Verny Hasan) mungkin belum puas atau mau cari sensasi, atau mau cari duit. Kita nggak tahu," ujar Ibunda Denny Sumargo, dikutip dari unggahan Instagram @viral_seleb.

Lewat unggahannya, ibunda Densu pun meminta agar Verny menjadi wanita berkelas.

"Buat dia, si DJ itu, jadilah perempuan yang punya image, wanita yang berkelas dikit ya. Kita semua manusia punya masa lalu, tapi bagaimana caranya kita perbaiki untuk masa sekarang. Jadilah wanita yang berkelas ya," paparnya.