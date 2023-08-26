Bantah Move On, Bunga Citra Lestari Akui Berusaha Bangkit Usai Kepergian Ashraf Sinclair

JAKARTA - Bunga Citra Lestari dan putranya, Noah Sinclair, tentu masih belum bisa melupakan sosok Ashraf Sinclair yang meninggal dunia pada Februari 2020 lalu. Kepergiannya secara tiba-tiba, sesaat usai mereka pergi berlibur, tentu menjadi sebuah pukulan berat bagi BCL dan putranya.

Tiga tahun sejak kepergian Ashraf, Bunga Citra Lestari pun menatap kembali hidupnya. Ia bahkan terus menjalani kehidupannya bersama Noah meski tak ada lagi Ashraf di sisi mereka.

Wanita yang akrab disapa Unge itu pun tak menampik jika dirinya belum bisa atau bahkan tidak akan pernah bisa move on dari perasaan duka ditinggalkan Ashraf.

"Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali," ujar Bunga Citra Lestari kepada awak media di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

"Kalau move on aku rasa sebuah duka kayak seperti ini tuh gak akan pernah bisa move on," sambungnya.

Meski demikian, bukan berarti wanita yang akrab disapa Unge ini terus larut dalam kesedihan. Move on yang bisa dilakukannya adalah terus berusaha untuk bangkit kembali dan bersemangat melanjutkan kehidupannya dengan berbagai aktivitas yang dilakukan.

"Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali semangat lagi, bangkit kembali tanpa life with the pain kalau kata orang," paparnya.

Dengan kembali beraktivitas, perlahan-lahan Unge terbiasa hidup meski dengan kenangan-kenangan pahit yang masih menyelimutinya. Ia akan terus berusaha untuk menciptakan memori indah di kehidupannya yang baru.