HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Corbuzier Ikut Berduka Atas Meninggalnya Ketua Komnas PA: Selamat Jalan Bapak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:30 WIB
Deddy Corbuzier Ikut Berduka Atas Meninggalnya Ketua Komnas PA: Selamat Jalan Bapak
Deddy Corbuzier berduka atas meninggalnya Arist Merdeka Sirait (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sosok bapak yang begitu vokal melindungi kesejahteraan anak-anak di Indonesia, Arist Merdeka Sirait, kini telah tiada. Padahal, hingga kini masih banyak anak-anak di Indonesia yang masih membutuhkan bantuannya untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka.

Kepergian Arist Merdeka Sirait untuk selamanya, tentu dirasa sedih bagi hampir semua orang tua di Indonesia. Pasalnya, Arist sendiri selalu menjadi garda terdepan untuk membela anak-anak, memberantas eksploitasi, termasuk membantu menangani kasus kekerasan hingga pelecehan seksual terhadap anak.

Meninggal dunia di usia 60 tahun, Deddy Corbuzier sebagai orang yang pernah bercengkrama dengan Arist pun ikut merasa kehilangan. Bahkan melalui akun Instagramnya, Deddy Corbuzier sempat menuliskan duka cita termasuk mengucapkan terima kasih atas jasa yang pernah dilakukan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk bangsa Indonesia.

“Terima kasih pak, sudah berjuang bersama kita semua. You’re gone too soon, we love you,” tulis Deddy Corbuzier, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/8/2023).

Arist Merdeka Sirait

Sebelumnya, Arist sendiri pernah hadir di dalam podcast Deddy Corbuzier dan membahas isu mengenai anak-anak. Arist juga dikenal begitu aktif untuk meraih kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
