HOT GOSSIP

Jidat Jenongnya Tak Lagi Terlihat, Ucie Sucita Makin Percaya Diri Usai Transplantasi Rambut

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:45 WIB
Jidat Jenongnya Tak Lagi Terlihat, Ucie Sucita Makin Percaya Diri Usai Transplantasi Rambut
Ucie Sucita jalani transplantasi rambut (Foto: Instagram @ucie_sucita)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut sekaligus artis peran, Ucie Sucita, kerap memilih berwisata di dalam negeri. Ia bahkan mengaku sangat menyukai keindahan Pulau Dewata, Bali, hingga sering berkunjung ke sana.

Menariknya, hampir setiap tahun ia selalu menyempatkan diri untuk berlibur ke Bali. Menurutnya, pariwisata di Bali selalu mampu memanjakan para turis, baik lokal maupun internasional.

Baru-baru ini, wanita 33 tahun itu bahkan mendapat sebuah pengalaman baru saat berkunjung ke Bali. Pasalnya, ia baru saja menjalani transplantasi rambut di sana.

"Sebenarnya udah dari lama aku ingin jalani hair transplantasi. Tapi di Indonesia itu kan belum ada, jadi kita harus ke luar negeri dan jauh. Sampai waktu ke Bali belum lama ini aku ketemu Farmanina Aesthetic & Hair Clinic. Nggak nyangka juga di Indonesia ternyata  udah ada. Ternyata di Bali ini yang terbaru dibuka," ucap Ucie.

Ucie Sucita

Bintang sinetron Senandung di MNCTV ini bahkan mengaku jika dirinya cukup minder dengan jidat jenongnya. Sampai akhirnya ia mantap untuk melakukan transplantasi rambut, demi menutupi kekurangannya tersebut.

"Rambut aku itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Tapi aku itu bisa dibilang jenong begitu. Jadi aku pengin menutupi si ‘lapangan golf’ ini supaya tidak terlalu luas dan simetris," paparnya.

"Nyaman banget, dan aku mendapat penjelasan secara detail terkait transplantasi rambut. Banyak juga kan yang sudah berhasil. Jadi saat itu juga aku putuskan untuk menjalani transplantasi rambut. Berani saja, siapa takut," lanjutnya.

Ada sekitar 3577 helai rambut yang diambil dari bagian belakang kepalanya untuk digunakan dalam transplantasi di bagian depan kepala atau hairline. Ucie pun mengaku bersyukur usai menjalani proses transplantasi rambut. Pasalnya, bagian depan kepalanya kini sudah mulai ditumbuhi rambut-rambut kecil hingga membuatnya semakin percaya diri.

