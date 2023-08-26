Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Sering Membalas DM Netizen

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:26 WIB
6 Artis Sering Membalas DM Netizen
Salah Satu Artis Sering Membalas DM Netizen (Foto: Instagram)
JAKARTA - Deretan artis yang sering membalas DM netizen di media sosial. Para artis ini memang kerap mendapat direct message dari warganet yang tak hanya sekadar berisi sapaan sebagai fans, namun juga komentar pedas bernada hujatan.

Meski begitu, tak jarang mereka membalas pesan-pesan tersebut. Berikut deretan artis yang sering membalas DM netizen di media sosial versi Okezone.

1.Kiky Saputri

Kiky Saputri

Komika Kiky Saputri merupakan salah satu artis yang sering membalas DM netizen di media sosial. Tak jarang, dia mengunggah DM bernada sarkastik dan menjadikannya konten di media sosial. Salah satu yang cukup menarik adalah ketika dia mengirimkan sejumlah uang kepada fans Lesti Kejora dan Rizky Billar yang menghujatnya lewat DM.

2.Rina Nose

Rina Nose

Artis yang sering membalas DM netizen di media sosial selanjutnya adalah Rina Nose. Seperti Kiky Saputri, presenter berdarah Sunda ini juga kerap membalas DM netizen dan menjadikannya konten di Instagram. Salah satunya ketika dia dituding berselingkuh dengan sang manajer yang notabene adalah saudara kembarnya.

Halaman:
1 2 3
