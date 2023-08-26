Cornelia Agatha akan Lanjutkan Perjuangan Arist Merdeka Sirait di Komnas Perlindungan Anak

JAKARTA - Cornelia Agatha turut berduka cita atas meninggalnya Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Meninggal dunia di usia 63 tahun pada hari ini, Sabtu (26/8/2023), Cornelia Agatha pun membagikan foto saat dirinya dilantik sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta oleh Arist Merdeka Sirait pada 2021.

Lewat fotonya, pemeran Sarah dalam Si Doel Anak Sekolahan ini tampak menyampaikan pesan belasungkawa atas meninggalnya Ketua Komnas PA. Tak lupa, ia pun mengungkapkan rasa terima kasih lantaran melihat ketulusan hati Arist semasa hidup untuk memperjuangkan nasib anak-anak Indonesia.

Cornelia Agatha sendiri bisa dikatakan sudah cukup lama terlibat di Komnas PA begitu mengagumi sosok Arist Merdeka Sirait.

"Selamat jalan pak Arist. Terima kasih atas ketulusan hati dan semua jasa Bapak yang tak pernah lelah memperjuangkan nasib anak-anak Indonesia. Rest in Love," tulis Cornelia Agatha dikutip dari Instagram storiesnya, Sabtu (26/8/2023).

Wanita 50 tahun itu kemudian menuliskan janjinya ke Arist bahwa dirinya akan melanjutkan perjuangan sang panutan bersama Komnas PA.

"My Role Model. Kami tidak akan berhenti untuk meneruskan perjuangan bapak," pungkasnya.