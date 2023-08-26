Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cornelia Agatha akan Lanjutkan Perjuangan Arist Merdeka Sirait di Komnas Perlindungan Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:00 WIB
Cornelia Agatha akan Lanjutkan Perjuangan Arist Merdeka Sirait di Komnas Perlindungan Anak
Cornelia Agatha akan lanjutkan perjuangan Aristi Merdeka Sirait di Komnas PA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cornelia Agatha turut berduka cita atas meninggalnya Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait. Meninggal dunia di usia 63 tahun pada hari ini, Sabtu (26/8/2023), Cornelia Agatha pun membagikan foto saat dirinya dilantik sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta oleh Arist Merdeka Sirait pada 2021.

Lewat fotonya, pemeran Sarah dalam Si Doel Anak Sekolahan ini tampak menyampaikan pesan belasungkawa atas meninggalnya Ketua Komnas PA. Tak lupa, ia pun mengungkapkan rasa terima kasih lantaran melihat ketulusan hati Arist semasa hidup untuk memperjuangkan nasib anak-anak Indonesia.

Cornelia Agatha sendiri bisa dikatakan sudah cukup lama terlibat di Komnas PA begitu mengagumi sosok Arist Merdeka Sirait.

"Selamat jalan pak Arist. Terima kasih atas ketulusan hati dan semua jasa Bapak yang tak pernah lelah memperjuangkan nasib anak-anak Indonesia. Rest in Love," tulis Cornelia Agatha dikutip dari Instagram storiesnya, Sabtu (26/8/2023).

Cornelia Agatha dan Arist Merdeka Sirait

Wanita 50 tahun itu kemudian menuliskan janjinya ke Arist bahwa dirinya akan melanjutkan perjuangan sang panutan bersama Komnas PA.

"My Role Model. Kami tidak akan berhenti untuk meneruskan perjuangan bapak," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/33/2878860/cornelia-agatha-puas-mario-dandy-divonis-12-tahun-penjara-oH3ehCNiVP.jpg
Cornelia Agatha Puas Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/33/2831330/cornelia-agatha-soroti-pembullyan-terhadap-ameena-singgung-soal-etika-bermedia-sosial-XOdr4jxEmK.jpg
Cornelia Agatha Soroti Pembullyan Ameena, Singgung Soal Etika Bermedia Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/33/2820135/cornelia-agatha-janji-akan-kawal-kasus-pemerkosaan-remaja-13-tahun-zih41wTUWT.jpg
Cornelia Agatha Janji akan Kawal Kasus Pemerkosaan Remaja 13 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/17/33/2800288/biodata-dan-agama-cornleia-agatha-pemeran-sarah-di-sinetron-si-doel-anak-sekolahan-QX1MLwcPbi.jpg
Biodata dan Agama Cornelia Agatha, Pemeran Sarah di Sinetron Si Doel Anak Sekolahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/33/2797991/cornelia-agatha-tak-bisa-membendung-air-mata-saat-bertemu-habib-luthfi-LjmerXerra.jpg
Cornelia Agatha Tak Bisa Membendung Air Mata saat Bertemu Habib Luthfi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/22/33/2732100/aminah-cendrakasih-meninggal-dunia-cornelia-agatha-menyesal-belum-sempat-lakukan-ini-et5g7FwvPO.jpg
Aminah Cendrakasih Meninggal Dunia, Cornelia Agatha Menyesal Belum Sempat Lakukan Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement