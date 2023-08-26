Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gritte Agatha Menikah di Bali Hari Ini, Marsha Aruan: Duh, Melow Juga Ya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:48 WIB
Gritte Agatha Menikah di Bali Hari Ini, Marsha Aruan: Duh, Melow Juga Ya
Marsha Aruan mellow jelang pernikahan Gritte Agatha (Foto: Instagram @aruanmarsha)
A
A
A

JAKARTA - Artis Gritte Agatha akan menikah dengan Arif Hidayat pada hari ini, Sabtu (26/8/2023) di Pulau Dewata, Bali. Hal itu diketahui dari beberapa unggahan teman-teman terdekatnya di Instagram Story Gritte.

Salah satunya yaitu Marsha Aruan, yang memperlihatkan kolase fotonya dengan Gritte Agatha. Mantan kekasih El Rumi itu mengungkapkan bahwa ia begitu menyayangi Gritte.

"Yang besok udah mau nikah love you @gritteagathaa," tulis Marsha Aruan, Jumat, 25 Agustus 2023 kemarin.

Selain itu, Marsha Aruan juga mengaku merasa merasa melow jelang hari pernikahan sang sahabat.

Marsha Aruan dan Gritte Agatha

"Duuh mellow juga yah," tutup Marsha Aruan sambil menyematkan emoji menangis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
