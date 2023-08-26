Gritte Agatha Menikah di Bali Hari Ini, Marsha Aruan: Duh, Melow Juga Ya

JAKARTA - Artis Gritte Agatha akan menikah dengan Arif Hidayat pada hari ini, Sabtu (26/8/2023) di Pulau Dewata, Bali. Hal itu diketahui dari beberapa unggahan teman-teman terdekatnya di Instagram Story Gritte.

Salah satunya yaitu Marsha Aruan, yang memperlihatkan kolase fotonya dengan Gritte Agatha. Mantan kekasih El Rumi itu mengungkapkan bahwa ia begitu menyayangi Gritte.

"Yang besok udah mau nikah love you @gritteagathaa," tulis Marsha Aruan, Jumat, 25 Agustus 2023 kemarin.

Selain itu, Marsha Aruan juga mengaku merasa merasa melow jelang hari pernikahan sang sahabat.

"Duuh mellow juga yah," tutup Marsha Aruan sambil menyematkan emoji menangis.