HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris: Hubungan Seksual Mau Sama Mau Tak Bisa Dipaksa Tes DNA

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:45 WIB
Hotman Paris bicara soal tes DNA (Foto: Melati/MPI)
Hotman Paris bicara soal tes DNA (Foto: Melati/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea diminta untuk mengomentari kasus tes DNA yang melibatkan Denny Sumargo dan anak Verny Hasan. Pasalnya, setelah empat tahun berlalu, Verny Hasan kembali menantang Denny Sumargo untuk menjalani tes DNA di rumah sakit pilihannya.

Terkait konflik Denny dan Verny, Hotman pun memilih untuk berbicara secara general mengenai ketentuan hukum di Indonesia apabila dua belah pihak melakukan hubungan seksual atas dasar kemauan. Menurut sang pengacara kondang, ketika berhubungan seks atas dasar mau sama mau sampai memiliki buah hati dan laki-laki tidak mengakui, maka tak bisa menuntut untuk menjalani tes DNA.

"Apakah si cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia, jawabannya secara pidana tidak bisa," jelas Hotman Paris, ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (26/8/2023).

Hotman lantas menjelaskan, permintaan tes DNA bahkan tidak bisa diproses oleh hukum pidana maupun perdata. Kembali lagi, hal ini berlaku apabila dilakukan atas kemauan masing-masing pihak.

Hotman Paris

"Karena hubungan itu kan mau sama mau, jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki laki dipaksa untuk tes dna, secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya. perdata pun tidak bisa memaksa fisik," jelas Hotman Paris.

Hingga saat ini, Hotman Paris mengatakan belum ada contoh kasus tuntutan tes DNA dari pasangan yang sepakat melakukan hubungan badan. Pasalnya, ini tidak memenuhi unsur dalam menempuh upaya hukum pidana dan perdata untuk memaksa laki-laki mau mencocokan DNA dengan si bayi melalui tes tersebut.

Halaman:
1 2
