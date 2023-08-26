Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:30 WIB
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait Meninggal Dunia
Arist Merdeka Sirait meninggal dunia (Foto: Instagram @aristmerdeka.official)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meninggal dunia pada Sabtu (26/8/2023). Kabar tersebut bahkan dibenarkan oleh Staf Komnas PA, Raihanif Putra.

Kepada awak media, Raihanif mengatakan bahwa Arist Merdeka Sirait meninggal dunia di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Telah berpulang ke Rumah Tuhan, Bapak Arist Merdeka Sirait pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Jam 08.30 WIB," kata Raihanif Sirait kepada awak media, Sabtu (26/8/2023).

Arist Merdeka Sirait

Adapun penyebab kematian Arist Merdeka Sirait dikarenakan sakit. Namun tidak diketahui pasti sakit apa yang diderita oleh Arist.

