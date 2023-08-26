5 Artis Indonesia Langganan Film Panas, Ada yang Sampai Diteror Air Keras

JAKARTA - Deretan artis langganan film panas. Atas nama profesionalitas, mereka tetap menjalani adegan-adegan yang mungkin dianggap tabu pada eranya. Namun berkat film panas itulah mereka dikenal, bahkan dijuluki sebagai bom seks.

Lalu siapa saja artis langganan film panas? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, pada Sabtu (26/8/2023).

1.Eva Arnaz





Pada era '80-an, nama Eva Arnaz begitu populer karena kerap beradegan panas dalam film. Bahkan, dia tak ragu tampil telanjang dalam sebuah proyek film. Di usia 66 tahun, sang aktris memilih hidup sederhana dan jauh dari dunia hiburan.

BACA JUGA: 6 Artis Top Dunia Ini Ngaku Punya Mobil Mewah Padahal Hanya Sewa

2.Yati Octavia





Artis langganan film panas selanjutnya adalah Yati Octavia yang populer di era '70 hingga '80-an. Istri Pangky Suwito ini bahkan pernah tampil telanjang dada saat membintangi film Intan Perawan Kubu. Kini, di usia 68 tahun, dia masih aktif membintangi sejumlah judul sinetron.