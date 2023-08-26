Rombongan Pengiring Musik Happy Asmara Alami Kecelakaan di Tol

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari pedangdut Happy Asmara. Melalui akun Instagram pribadinya, pelantun Rungkad itu mengabarkan bahwa rombongan grup Royal Music (RC) yang biasa mengiringinya saat berada di atas panggung mengalami kecelakaan di jalan tol.

Dalam unggahannya di Instagram Story, Happy terlihat membagikan mini bus yang ditumpangi oleh rombongan RC. Kendaraan tersebut bahkan berada dalam kondisi yang cukup parah.

Pada fotonya, terlihat kaca bagian kiri mini bus tersebut seluruhnya pecah. Sedangkan di bagian body terlihat penyok hingga bolong.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

"Innalillahi, pagi-lagi dapat surprise dari Tuhan, Ya Allah, ampunilah. Alhamdulilah semua selamat," tulis Happy Asmara di unggahannya.

"Maafkan aku. Saat seperti ini tidak bisa di samping kalian. Kalian hebat," lanjutnya.

Sementara itu, melalui foto di Instagramnya, Happy Asmara sempat menuliskan perasaannya soal musibah yang menimpa rombongan RC. Ia pun bersyukur lantaran tak ada korban jiwa dan seluruh rombongan tersebut diberi keselamatan.