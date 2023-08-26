Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Iri, Maia Estianty Ajak Tissa Biani Liburan dan Bertemu Keluarga di Luar Negeri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:30 WIB
Bikin Iri, Maia Estianty Ajak Tissa Biani Liburan dan Bertemu Keluarga di Luar Negeri
Maia Estianty ajak Tissa Biani ke luar negeri (Foto: instagram @maiaestiantyreal)
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty dan Irwan Mussry kembali berlibur ke luar negeri. Kali ini, pasangan bahagia itu juga turut mengajak serta anak mereka, El Rumi dan Dul Jaelani.

Hal itu terlihat dari unggahan terbarunya di Instagram milik sang musisi. Sayangnya, putra sulung Maia, Al Ghazali berhalangan hadir lantaran masih ada jadwal syuting.

Menariknya, tak hanya mereka berempat. Maia juga mengajak kekasih Dul Jaelani, yakni Tissa Biani.

"Pergi dulu liburan dan acara keluarga keluarga. Team hampir lengkap, minus @alghazali7 yang lagi syuting series… dan tentunya ada calon mantu @tissabiani," tulis Maia Estianty di Instagram miliknya.

Maia Estianty dan keluarga

Selain berlibur mereka juga akan menghadiri acara keluarga di UK.

"Kita ajak bareng Ready to rock n roll in UK.. sekalian pulang kampungnya @elelrumi," tambah Maia Estianty.

Tentu saja unggahan itu langsung mencuri perhatian netizen, terlebih dengan keberadaan Tissa Biani. Bahkan, banyak yang merasa iri dengan pemain film KKN di Desa Penari tersebut, lantaran kerap diajak berlibur bersama keluarga kekasihnya.

"Dul bilang cuma Tissa yang mau nerima dia apa adanya. Pengen berak gw dengernya wkwkwk kalau bukan anaknya siapa gak mau si Tissa, bukan apa adanya tapi karena ada apanya," sindir @ull***.

Halaman:
1 2
