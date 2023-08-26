Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yama Carlos Jalani Pemeriksaan Usai Laporkan Diduga Oknum Berseragam ke Mabes Polri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:30 WIB
Yama Carlos Jalani Pemeriksaan Usai Laporkan Diduga Oknum Berseragam ke Mabes Polri
Yama Carlos jalani pemeriksaan di Mabes Polri (Foto: Instagram @yamacarlos7)
JAKARTA - Yama Carlos menyambangi Mabes Polri pada Jumat, 25 Agustus 2023 kemarin. Kedatangannya tersebut guna menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan adanya oknum berseragam yang menghalanginya untuk bertemu dengan anak.

Yama sendiri diketahui menjalani pemeriksaan di Biro Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri.

"Puji Tuhan Puji syukur akhirnya laporan saya tentang oknum berseragam inisial DT itu akhirnya ditindaklanjuti. Saya diminta keterangan beserta penyerahan barang bukti," kata Yama Carlos saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat, 25 Agustus 2023.

Adapun diduga oknum berseragam ini merupakan suruhan Arfita Dwi Putri, istri dari Yama Carlos.

Yama Carlos

"Nah si DT ini diduga punya tugas untuk mengawal marko, untuk menghalang-halangi saya untuk ketemu Marco. Intinya garis besar nya untuk mengintimidasi saya," kata Yama Carlos.

Ternyata setelah ditelusuri, Yama berpendapat bahwa DT tidak berhak mengawal seseorang lantaran ia merupakan polisi satwa. Begitupun sang istri yang hanya warga sipil, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan pengawalan dari kepolisian.

"Setahu saya DT ini satuannya ini adalah Polsatwa yang polisi hewan tidak bisa mengawal orang," beber Yama Carlos.

Selain merasa janggal oleh hal itu, Yama Carlos juga mendapatkan sebuah ancaman. Oleh karena itu Yama pun mantap melaporkan oknum berseragam tersebut ke Mabes Polri.

1 2
