Bucin Banget, Arya Vasco Rela Mules Demi Bahagiakan Cinta Laura

JAKARTA - Arya Vasco dan Cinta Laura saat ini tengah menjalin hubungan asmara. Kurang lebih sudah setahun lamanya mereka berpacaran dan Arya pun kerap bersikap bucin demi membuat sang kekasih senang.

Tingkah bucin ini dibeberkan sendiri oleh Cinta Laura. Gadis keturunan Indonesia-Jerman itu menceritakan momen ketika dirinya dan Arya Vasco berada di Bali.

Di sana, Cinta banyak meminum minuman favoritnya yakni minuman berkarbonasi. Padahal, minuman tersebut sebenarnya tidak disukai oleh Arya Vasco.

"Pernah kita ke restoran di Bali dan ada minuman favorit aku yang berkarbonasi, dia sebenarnya nggak bisa minum minuman berkarbonasi karena bikin sakit perut," ujar Cinta Laura, dikutip dari YouTube Puella ID.

Akan tetapi, lantaran rasa sayang Arya terhadap Cinta yang cukup besar, bintang series Candy Caddy itu pun tetap meminumnya. Bahkan perempuan 30 tahun itu sangat senang melihat kekasihnya bisa meneguk minuman favoritnya.

"Tapi karena senang liat aku happy minum minuman itu karena itu kesukaan aku. Dia tetap minum minuman yang sama denganku," lanjut Cinta Laura.