Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bucin Banget, Arya Vasco Rela Mules Demi Bahagiakan Cinta Laura

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |09:30 WIB
Bucin Banget, Arya Vasco Rela Mules Demi Bahagiakan Cinta Laura
Arya Vasco rela mules demi Cinta Laura (Foto: Instagram @claurakiehl)
A
A
A

JAKARTA - Arya Vasco dan Cinta Laura saat ini tengah menjalin hubungan asmara. Kurang lebih sudah setahun lamanya mereka berpacaran dan Arya pun kerap bersikap bucin demi membuat sang kekasih senang.

Tingkah bucin ini dibeberkan sendiri oleh Cinta Laura. Gadis keturunan Indonesia-Jerman itu menceritakan momen ketika dirinya dan Arya Vasco berada di Bali.

Di sana, Cinta banyak meminum minuman favoritnya yakni minuman berkarbonasi. Padahal, minuman tersebut sebenarnya tidak disukai oleh Arya Vasco.

"Pernah kita ke restoran di Bali dan ada minuman favorit aku yang berkarbonasi, dia sebenarnya nggak bisa minum minuman berkarbonasi karena bikin sakit perut," ujar Cinta Laura, dikutip dari YouTube Puella ID.

Cinta Laura dan Arya Vasco

Akan tetapi, lantaran rasa sayang Arya terhadap Cinta yang cukup besar, bintang series Candy Caddy itu pun tetap meminumnya. Bahkan perempuan 30 tahun itu sangat senang melihat kekasihnya bisa meneguk minuman favoritnya.

"Tapi karena senang liat aku happy minum minuman itu karena itu kesukaan aku. Dia tetap minum minuman yang sama denganku," lanjut Cinta Laura.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180472/cinta_laura_dan_arya_vasco-CKwH_large.jpg
Arya Vasco Akui Belum Ada Target Menikah meski Sudah Bertemu Keluarga Cinta Laura di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146198/cinta_laura-N0WM_large.jpg
Cinta Laura Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Kemajuan untuk Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139755/syahrini-YcQK_large.jpg
Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/33/3139738/cinta_laura-6h0i_large.jpg
Cinta Laura Tampil Memukau di Cannes Film Festival 2025, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110017/cinta_laura-OrAw_large.jpg
Cinta Laura Bersih-bersih Sampah di Jakarta Bareng Fans, Netizen Salut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/206/3097406/cinta_laura-91Rb_large.jpg
Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement