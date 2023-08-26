Belum Resmi Rujuk, Indra Bekti Berharap Bisa Segera Ijab Kabul

Indra Bekti berharap bisa segera ijab kabul dan rujuk secara resmi dengan Aldila Jelita (Foto: Instagram @indrabekti)

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita sepakat untuk rujuk usai resmi bercerai ada April 2023 lalu. Untuk merayakan kembalinya hubungan mereka, pasangan ini pun merayakan momen rujuknya di salah satu kafe yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Acara tersebut pun turut dihadiri oleh kerabat maupun sahabat dekat mereka. Bahkan para tamu pun terlihat hadir dengan menggunakan baju batik maupun kebaya.

Selaku adik, Cipta Nurcahyo pun membeberkan sedikit soal acara yang berlangsung kemarin pagi. Kepada awak media, Cipta menyebut jika acara syukuran itu telah dibicarakan sejak dua minggu lalu.

"Dua Minggu yang lalu sih, (sudah dibicarakan-red)," ujar Cipta Nurcahyo saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Agustus 2023.

Cipta menerangkan, acara syukuran rujuk itu digelar hanya untuk makan bersama dan berbincang. Bahkan hal itu juga turut dibenarkan oleh Indra Bekti ketika ditemui di lokasi berbeda.

"Tadi kami cuma ngobrol-ngobrol aja gimana sih prosesi sebenarnya," ujar Indra Bekti saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Agustus 2023.

Pria 45 tahun ini menegaskan kalau dirinya dengan Aldila Jelita belum resmi rujuk. Ia pun berharap jika isu bahwa dirinya dan Aldila rujuk secara resmi dan mengucapkan ijab kabul kembali bisa segera terwujud.

"Belum rujuk, belum secara resmi kami, mohon doanya aja. Semoga seperti yang kalian inginkan kalau aku rujuk, kalian mau? Amin," ucap Bekti.