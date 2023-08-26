Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Belum Resmi Rujuk, Indra Bekti Berharap Bisa Segera Ijab Kabul

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:27 WIB
Belum Resmi Rujuk, Indra Bekti Berharap Bisa Segera Ijab Kabul
Indra Bekti berharap bisa segera ijab kabul dan rujuk secara resmi dengan Aldila Jelita (Foto: Instagram @indrabekti)
A
A
A

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita sepakat untuk rujuk usai resmi bercerai ada April 2023 lalu. Untuk merayakan kembalinya hubungan mereka, pasangan ini pun merayakan momen rujuknya di salah satu kafe yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 25 Agustus 2023.

Acara tersebut pun turut dihadiri oleh kerabat maupun sahabat dekat mereka. Bahkan para tamu pun terlihat hadir dengan menggunakan baju batik maupun kebaya.

Selaku adik, Cipta Nurcahyo pun membeberkan sedikit soal acara yang berlangsung kemarin pagi. Kepada awak media, Cipta menyebut jika acara syukuran itu telah dibicarakan sejak dua minggu lalu.

"Dua Minggu yang lalu sih, (sudah dibicarakan-red)," ujar Cipta Nurcahyo saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Agustus 2023.

Indra Bekti dan Aldila Jelita

Cipta menerangkan, acara syukuran rujuk itu digelar hanya untuk makan bersama dan berbincang. Bahkan hal itu juga turut dibenarkan oleh Indra Bekti ketika ditemui di lokasi berbeda.

"Tadi kami cuma ngobrol-ngobrol aja gimana sih prosesi sebenarnya," ujar Indra Bekti saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Agustus 2023.

Pria 45 tahun ini menegaskan kalau dirinya dengan Aldila Jelita belum resmi rujuk. Ia pun berharap jika isu bahwa dirinya dan Aldila rujuk secara resmi dan mengucapkan ijab kabul kembali bisa segera terwujud.

"Belum rujuk, belum secara resmi kami, mohon doanya aja. Semoga seperti yang kalian inginkan kalau aku rujuk, kalian mau? Amin," ucap Bekti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/33/3108683/ibu_indra_bekti_meninggal_dunia-c0n6_large.jpg
Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/33/3079603/indra_bekti_dan_dilla_jelita-HOCe_large.jpg
Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005059/jadi-mc-di-lamaran-indra-bekti-doakan-rencana-pernikahan-chand-kelvin-dan-dea-sahirah-dfCm3FTGvd.jpg
Jadi MC di Lamaran, Indra Bekti Doakan Rencana Pernikahan Chand Kelvin dan Dea Sahirah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2987012/indra-bekti-dan-aldila-jelita-tolak-tambah-anak-usai-rujuk-000dCysIU1.jpg
Indra Bekti dan Aldila Jelita Tolak Tambah Anak Usai Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958258/indra-bekti-mulai-berbisnis-untuk-jaga-jaga-jika-mendadak-sepi-job-5Ppcs8Sl5R.jpg
Indra Bekti Mulai Berbisnis untuk Jaga-Jaga Jika Mendadak Sepi Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/33/2954141/kondisi-membaik-indra-bekti-tetap-rutin-minum-obat-darah-tinggi-I4vNOol9GU.jpg
Kondisi Membaik, Indra Bekti Tetap Rutin Minum Obat Darah Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement