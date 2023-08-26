Indra Bekti Rujuk Demi Anak, Aura Kasih Akui Dirinya Menyebalkan Saat Hina Nagita Slavina

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi rujuk. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh adik kandung Bekti, yakni Cipta.

Kepada media, Cipta menyebut bahwa sang kakak berniat untuk rujuk dengan alasan anak-anak. Mengetahui hal itu, Cipta pun berharap agar kakak kandung dan iparnya itu dapat mengambil pelajaran berharga dari perpisahan mereka kemarin.

"Ya lebih ke anak karena mereka pisah tapi masih baik jadi mudah-mudahan, bisa lebih dewasa dengan kejadian kemarin. Mereka belajar, mereka sudah saling introspeksi bisa lebih wise (bijaksana) lagi kedepannya," ungkap Cipta.

Ia pun mengatakan bahwa pihak keluarga sangat mendukung penuh keputusan Bekti dan Dila untuk rujuk. Namun, Cipta sendiri mengaku tak tahu banyak soal acara syukuran yang digelar di salah satu kafe di Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Agustus 2023 kemarin.

"Kemudian keluarga sendiri bentuk supportnya, kami akan support apa yang dia butuhkan, selama itu hal positif kenapa nggak kami support," jelas Cipta.

"Kalau itu mungkin syukuran rujuk atau bagaimana, karena aku nggak hadir jadi nggak tau acara sesungguhnya, di undangannya sih memang acaranya syukuran," lanjutnya.

Sementara itu, Aura Kasih mengatakan bahwa kelakuannya saat dahulu sangat menyebalkan. Hal tersebut terjadi usai ia melihat kembali video lawasnya ketika menghina fisik Nagita Slavina.

Saat menyaksikan video tersebut, pelantun Mari Berdansa ini sampai tak habis pikir. Bahkan ia menyebut bahwa kondisi ekonomi kurang stabil membuatnya bisa melontarkan kata-kata tak pantas ke istri Raffi Ahmad tersebut.

"Aku sampai, 'Ya Allah, pernah alay ya, pernah menyebalkan'," ujar Aura Kasih dikutip dari tayangan Rumpi.