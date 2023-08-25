Ketua CUBE 2023 Bangga Bekerja Sama dengan Vision+

JAKARTA - CUBE atau competition for University in Business & Economic yang diusung oleh Himpunan Mahasiswa Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulya, BSD, kembali digelar.

Ajang kompetisi dengan berfokus pada isu-isu bisnis dan ekonomi mengangkat tema Leisure Economics, bekerjasama dengan Vision+ dan Starvision.

Nixon Widjaja selaku ketua penyelenggara CUBE 2023 mengungkapkan alasan mengapa memilih Vision+ untuk ikut berkontribusi dalam kompetisi tersebut.

"Pertama-tama tentunya kami yakin semua orang tahu MNC Grup adalah salah satu grup yang paling besar di industri perfilman dan juga televisi," ujar Nixon Widjaja kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Universitas Prasetya Mulya, BSD, Tangerang Selatan, Jumat (25/8/2023).

Selain itu Nixon juga merasa terhormat bisa bekerjasama dengan platform streaming digital yang konsisten menyuguhkan konten-konten berkualitas.

"Jadi kami merasa terhormat sangat senang bisa bekerjasama sama dengan Vision+ dan MNC Group," ujar Nixon Widjaja.

Ia memang sengaja memilih Vision+ karena sejalan dengan dengan tema yang ia ambil soal industri hiburan dan perfilman.

"Kalau tahun ini kita bekerjasama dengan Starvision plus dan juga Vision+ di mana kita kerjasama dengan industri industri perfilman untuk bisa membahas tentang ekonomi," pungkas Nixon Widjaja.