Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ketua CUBE 2023 Bangga Bekerja Sama dengan Vision+

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:54 WIB
Ketua CUBE 2023 Bangga Bekerja Sama dengan Vision+
Kerjas sama Vision+ dan Cube 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - CUBE atau competition for University in Business & Economic yang diusung oleh Himpunan Mahasiswa Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulya, BSD, kembali digelar.

Ajang kompetisi dengan berfokus pada isu-isu bisnis dan ekonomi mengangkat tema Leisure Economics, bekerjasama dengan Vision+ dan Starvision.

Nixon Widjaja selaku ketua penyelenggara CUBE 2023 mengungkapkan alasan mengapa memilih Vision+ untuk ikut berkontribusi dalam kompetisi tersebut.

Ketua CUBE 2023 Bangga Bekerja Sama dengan Vision+

"Pertama-tama tentunya kami yakin semua orang tahu MNC Grup adalah salah satu grup yang paling besar di industri perfilman dan juga televisi," ujar Nixon Widjaja kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di Universitas Prasetya Mulya, BSD, Tangerang Selatan, Jumat (25/8/2023).

Selain itu Nixon juga merasa terhormat bisa bekerjasama dengan platform streaming digital yang konsisten menyuguhkan konten-konten berkualitas.

"Jadi kami merasa terhormat sangat senang bisa bekerjasama sama dengan Vision+ dan MNC Group," ujar Nixon Widjaja.

Ia memang sengaja memilih Vision+ karena sejalan dengan dengan tema yang ia ambil soal industri hiburan dan perfilman.

"Kalau tahun ini kita bekerjasama dengan Starvision plus dan juga Vision+ di mana kita kerjasama dengan industri industri perfilman untuk bisa membahas tentang ekonomi," pungkas Nixon Widjaja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement