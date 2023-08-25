Vision+ Bagikan Strategi Pertahankan Bisnis di CUBE 2023

JAKARTA - Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Managing Director Vision+ menjadi narasumber pada acara Competition for University in Business & Economics (CUBE) 2023 yang diselenggarakan di Universitas Prasetiya Mulya, Jumat (25/8/2023).

CUBE merupakan kompetisi ekonomi yang diperuntukkan mahasiswa-mahasiswi di bidang ekonomi.

Pada 2013, CUBE mengangkat tema Leisure Economics yang membahas strategi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bertahan di tengah pasar yang mengedepankan pengalaman konsumen atau experience.

Vision+ turut aktif memberikan edukasi dan sharing session kepada para peserta CUBE 2023 melalui perspektif profesional di bidang industri hiburan, khususnya perfilman.

Hal itu tentu sejalan dengan Vision+ yang dikenal sebagai penyedia layanan hiburan digital yang menghadirkan konten-konten berkualitas Tanah Air,

Clarissa Tanoesoedibjo mengaku sangat senang bisa berbagi ilmu kepada para peserta.

"Di momen ini, kami merasa sangat terhormat untuk melakukan sesi sharing kepada para peserta yang tertarik untuk mendalami bidang bisnis dan ekonomi lebih dalam," kata Clarissa Tanoesoedibjo saat ditemui di Universitas Prasetya Mulya, BSD, Tangerang Selatan, Jumat (25/8/2023).

Dalam sesinya, Clarissa Tanoesoedibjo banyak berbicara terkait strategi untuk bertahan di tengah perubahan zaman yang sangat dinamis ini.

"Mulai dari cara beradaptasi mengikuti perkembangan zaman hingga cara untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan keunikan yang telah dimiliki sebagai suatu platform," tambahnya.

