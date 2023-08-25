Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sore Ini, Vira Talisa dan Eros Tjokro Tampil di Music Zone by Okezone Radio

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:22 WIB
Sore Ini, Vira Talisa dan Eros Tjokro Tampil di Music Zone by Okezone Radio
Vira Talisa dan Eros Tjokro di Music Zone by Okezone Radio (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Okezone radio kembali menggelar Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (25/8/2023). Sebagai radio anak muda, Okezone Radio tentu akan menghadirkan musisi-musisi muda terbaik Tanah Air, untuk menghibur para Zoners usai seharian beraktivitas.

Pada Music Zone hari ini, akan ada penampilan keren dari Vira Talisa, musisi yang baru rilis lagu “Like It Was Meant To Be”. Lagu tersebut merupakan single terakhir di album “Bloomingtale” yang akan rilis 22 September 2023.

“Like It Was Meant To Be” milik Vira Talisa merupakan lagu tentang cinta yang lama dinanti-nantikan kemudian akhirnya tiba. Lewat lagu ini Vira juga ingin menunjukan bagaimana rasanya mendapatkan kepastian oleh orang yang dicintai.

Tak hanya tampil sendiri, ada juga penampilan dari Eros Tjokro yang merupakan penyanyi R&B sekaligus penulis lagu yang memiliki latar belakang dari teater musikal. Setelah tahun lalu merilis “Supermodel” dan “Locked” di tahun ini, Eros Tjokro mengeluarkan tiga lagu baru yang ditempatkan di mini album “P.L.S (Into You)”.

Music Zone by Okezone Radio

Lagu-lagu tersebut memiliki lirik yang dapat membuat hangat, damai dan merasa dicintai.

Masih seperti minggu-minggu sebelumnya, Laras Tahira dan Shandy Luo dari Okezone Radio juga akan hadir dan menemani para Zoners secara live mulai pukul 5 sore nanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/598/3020326/pecah-music-zone-by-okezone-radio-dan-celebrities-radio-berkolaborasi-di-double-v-coffee-eatery-rawamangun-LB1SDRPWUt.jpg
Pecah! Music Zone by Okezone Radio dan Celebrities Radio Berkolaborasi di Double V Coffee & Eatery Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/205/2961054/ada-kira-dan-syahravi-di-music-zone-by-okezone-radio-sore-ini-NpFiaACx8S.jpg
Ada KIRA dan Syahravi di Music Zone by Okezone Radio Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/205/2957430/lewat-single-baru-ade-govinda-dan-erni-zakri-ajak-galau-penonton-music-zone-NftXxdeKbU.jpg
Lewat Single Baru, Ade Govinda dan Erni Zakri Ajak Galau Penonton Music Zone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934969/saksikan-penampilan-satine-zaneta-dan-bernadya-di-live-streaming-music-zone-di-okezone-com-52TE3H5Bmc.jpg
Saksikan Penampilan Satine Zaneta dan Bernadya di Live Streaming Music Zone di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/205/2934962/satine-zaneta-dan-bernadya-tampil-di-music-zone-by-okezone-radio-saksikan-live-streamingnya-di-okezone-com-YJnV9IIXBL.jpg
Satine Zaneta dan Bernadya Tampil di Music Zone by Okezone Radio, Saksikan Live Streamingnya di Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/205/2931207/hanin-dhiya-bikin-galau-penonton-music-zone-by-okezone-radio-di-anjungan-sarinah-LS9vGbJqMx.jpg
Hanin Dhiya Bikin Galau Penonton Music Zone by Okezone Radio di Anjungan Sarinah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement