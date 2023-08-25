Sore Ini, Vira Talisa dan Eros Tjokro Tampil di Music Zone by Okezone Radio

JAKARTA - Okezone radio kembali menggelar Music Zone di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (25/8/2023). Sebagai radio anak muda, Okezone Radio tentu akan menghadirkan musisi-musisi muda terbaik Tanah Air, untuk menghibur para Zoners usai seharian beraktivitas.

Pada Music Zone hari ini, akan ada penampilan keren dari Vira Talisa, musisi yang baru rilis lagu “Like It Was Meant To Be”. Lagu tersebut merupakan single terakhir di album “Bloomingtale” yang akan rilis 22 September 2023.

“Like It Was Meant To Be” milik Vira Talisa merupakan lagu tentang cinta yang lama dinanti-nantikan kemudian akhirnya tiba. Lewat lagu ini Vira juga ingin menunjukan bagaimana rasanya mendapatkan kepastian oleh orang yang dicintai.

Tak hanya tampil sendiri, ada juga penampilan dari Eros Tjokro yang merupakan penyanyi R&B sekaligus penulis lagu yang memiliki latar belakang dari teater musikal. Setelah tahun lalu merilis “Supermodel” dan “Locked” di tahun ini, Eros Tjokro mengeluarkan tiga lagu baru yang ditempatkan di mini album “P.L.S (Into You)”.

Lagu-lagu tersebut memiliki lirik yang dapat membuat hangat, damai dan merasa dicintai.

Masih seperti minggu-minggu sebelumnya, Laras Tahira dan Shandy Luo dari Okezone Radio juga akan hadir dan menemani para Zoners secara live mulai pukul 5 sore nanti.