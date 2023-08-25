Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Wujudkan Impian Bangun Rumah yang Terinspirasi dari Film Twilight

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |00:01 WIB
Boy William Wujudkan Impian Bangun Rumah yang Terinspirasi dari Film Twilight
Boy William bangun rumah terinspirasi film Twillight (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Boy William memiliki impian untuk bisa membangun rumah sendiri. Di tahun 2023 ini bersyukur dia bisa mewujudkan keinginannya itu. Melalui postingannya di Instagram, Boy membagikan kabar bahagia sebab rumah yang dibangunnya selama tiga tahun sudah selesai.

Kabar bahagia tengah menyelimuti presenter sekaligus YouTuber Boy William. Melalui akun Instagram pribadinya, Boy William mengabarkan pembangunan rumah barunya yang kini sudah selesai.

Boy William Wujudkan Impian Bangun Rumah yang Terinspirasi dari Film Twilight

"Akhirnya rumah gue jadi juga. Terima kasih Tuhan for such a blessing," tulisnya dalam akun Instagram @boywilliam17, Jumat (25/8/2023).

Boy mengaku pembangunan rumahnya itu berjalan cukup lama karena mengalami banyak kendala. Namun dia bersyukur, setelah penantian panjang akhirnya selesai.

"Setelah 3 tahun proses pembangunan rumah ini akhirnya jadi juga. Walau prosesnya lumayan panjang karena sempet kepotong pandemi juga saat itu dan beberapa kendala lain," ujarnya.

Pria 31 tahun itu berhasil mewujudkan memiliki hunian dengan banyak pepohonan agar terasa sejuk dan asri. Rupanya dia terinspirasi dari film Twilight.

“Impian gue dari dulu tuh pengin banget punya rumah yang asri dikelilingi pepohonan kayak di film Twilight, so i can hide from the crowd in my little man-made forest," tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
