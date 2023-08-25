Dikabarkan Hengkang dari Manajemen, Justin Bieber Disebut Garap Album Baru Tanpa Scooter Braun

Justin Bieber akan rilis album baru tanpa Scoot Braun (Foto: Instagram @justinbieber)

JAKARTA - Penyanyi Justin Bieber dikabarkan akan merilis album baru. Akan tetapi, album barunya tersebut akan dirilis tanpa campur tangan managernya Scooter Braun.

Dilansir Cosmopolitan, penyanyi 29 tahun ini disebut-sebut sedang menggarap album terbarunya yang ke-7 selama 6 bulan terakhir. Sumber mengatakan, proyek itu dilakukan tanpa didampingi Scooter Braun sebagai management-nya.

“Justin sedang mengerjakan rekaman barunya selama enam bulan terakhir. Scooter dan SB Projects belum menyiapkan satu sesi atau melakukan satu hal pun untuk rekaman (baru) ini,” kata sumber.

Kabar ini berembus usai muncul dugaan bahwa Bieber tak lagi berada di bawah naungan management Scooter Braun. Padahal, Braun sudah lebih dari 15 tahun menanganinya.

Suami Hailey Baldwin ini pun dikabarkan sudah tak lagi berbicara dengan Scooter Braun selama beberapa bulan.

Kendati demikian, Justin Bieber sempat dikabarkan membantah rumor bahwa dirinya sudah tak lagi ada di dalam management Scooter Braun.