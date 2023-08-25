Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Satu Selera, Happy Salma dan Raisa Pilih Produk Sleepwear yang Sama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |02:30 WIB
Satu Selera, Happy Salma dan Raisa Pilih Produk Sleepwear yang Sama
Happy Salma dan Raisa pakai produk sleepwear yang sama (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan Kawan Nusantara bertajuk Angkasa dan Bumi yang digelar oleh Tulola Jewelry kembali digelar untuk ketiga kalinya. Berlangsung di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada 24-25 Agustus 2023, sedikitnya ada delapan brand produk UMKM yang dihadirkan dalam pameran tersebut.

Salah satu produk yang paling mencuri perhatian ialah Bebeboo Story yang fokus pada produk sleepwear keluarga, seperti piyama, kaos, celana, selimut, sarung bantal, hingga bantal. Bahkan produk yang dirilis sejak Juni 2020 ini mampu menarik perhatian beberapa publik figur di Tanah Air, salah satunya Happy Salma.

“Ya ampun lembut banget, aku mau dong buat di mobil,” ujar Happy Salma sambil memeluk bantal.

“Aku mau dong ini buat anakku, aku juga pesan buat aku ya,” sambungnya.

Happy Salma

Menariknya, Raisa Andriana juga merupakan salah satu penggemar brand tersebut. Bahkan, pelantun Kali Kedua ini sampai memiliki koleksi dalam satu set.

“Tadi ketemu Raisa dia bilang punya koleksi tea set produk kami dan anaknya ternyata suka dan sering dipakai,” cerita Debbie Laurencia, selalu desainer sekaligus director Bebeboo Story.

Bersama sahabatnya Crista Priscilla yang menjabat sebagai creative director, Debbie Laurencia sudah tiga tahun belakangan berkutat dengan bisnis tersebut. Menariknya, produk yang mereka jual memiliki tema dan cerita sendiri, serta menggunakan bahan berkualitas, dengan motif terbatas.

