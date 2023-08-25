Fokus Karier, Natasha Wilona Ogah Nikah Muda

JAKARTA - Karier Natasha Wilona di industri hiburan semakin cemerlang. Di tengah kesuksesannya, apakah Natasha sudah terpikir melepas masa lajang?

Rupanya, urusan membina rumah tangga belum terbesit di pikiran mantan kekasih Verrell Bramasta itu.

"Belum pernah kepikiran ke arah sana sih," kata Natasha Wilona, dikutip dari YouTube HAHAHA TV, Jumat (25/8/2023).

Natasha mengaku, sejak awal dirinya terjun ke dunia entertainment, Natasha hanya ingin fokus pada kariernya terlebih dahulu.

"Gak tau dari awal aku berkarier, aku lumayan fokus di karier," ucapnya lagi.

Namun demikian, bukan berarti Natasha Wilona membatasi diri untuk menjalin hubungan asmara. Terbukti, dirinya pernah menjalin asmara dengan sesama pesinetron seperti Stefan William dan Verrell Bramasta.

