Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fokus Karier, Natasha Wilona Ogah Nikah Muda

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:01 WIB
Fokus Karier, Natasha Wilona <i>Ogah</i> Nikah Muda
Natasha Wilona fokus karier (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Karier Natasha Wilona di industri hiburan semakin cemerlang. Di tengah kesuksesannya, apakah Natasha sudah terpikir melepas masa lajang?

Rupanya, urusan membina rumah tangga belum terbesit di pikiran mantan kekasih Verrell Bramasta itu.

"Belum pernah kepikiran ke arah sana sih," kata Natasha Wilona, dikutip dari YouTube HAHAHA TV, Jumat (25/8/2023).

Fokus Karier, Natasha Wilona {Ogah} Nikah Muda

Natasha mengaku, sejak awal dirinya terjun ke dunia entertainment, Natasha hanya ingin fokus pada kariernya terlebih dahulu.

"Gak tau dari awal aku berkarier, aku lumayan fokus di karier," ucapnya lagi.

Namun demikian, bukan berarti Natasha Wilona membatasi diri untuk menjalin hubungan asmara. Terbukti, dirinya pernah menjalin asmara dengan sesama pesinetron seperti Stefan William dan Verrell Bramasta.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149145/natasha_wilona-RGow_large.jpg
Natasha Wilona Akui Tak Punya Target Menikah usai Putus dari Verrell Bramasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146216/natasha_wilona-EXiJ_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji Utami, Natasha Wilona: Aku Happy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145755/natasha_wilona-5e80_large.jpg
Verrell Bramasta dan Fuji Pacaran, Natasha Wilona: Aku Doakan yang Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110411/natasha_wilona-R8lu_large.jpg
Natasha Wilona Akui Masih Betah Menjomblo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110202/natasha_wilona-ckUF_large.jpg
Verrell Bramasta dan Fuji Diisukan Dekat, Natasha Wilona: Aku Doakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/33/3097291/natasha_wilona-nU8a_large.jpg
Natasha Wilona Laporkan Brand Kecantikan ke Polda Metro Jaya yang Catut Fotonya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement