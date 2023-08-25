Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oklin Fia Akui Kena Mental Usai Bikin Konten Vulgar

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:22 WIB
Oklin Fia Akui Kena Mental Usai Bikin Konten Vulgar
Oklin Fia kena mental (Foto: IG Oklin)
JAKARTA - Oklin Fia mengaku kalau dirinya kena mental usai digeruduk netizen gara-gara membuat konten jilat es krim dinilai vulgar. Pasalnya, konten tersebut mendapat tanggapan miring dari publik, pasca viral di media sosial.

Hal ini disampaikan oleh Oklin Fia usai memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dia menyebut, untuk mengantisipasinya, dirinya memilih membaca buku dan berolahraga demi menghilangkan stres.

Oklin Fia Akui Kena Mental Usai Bikin Konten Vulgar

"Pastinya berpengaruh (ke psikis) dan justru nggak (ketemu psikolog) saya lebih mungkin membaca buku dan olahraga," ujar Oklin Fia kepada awak media.

Kini, Oklin memutuskan menonaktifkan seluruh akun media sosialnya sejak 7 Agustus 2023 lalu.

"Sejak tanggal 7 Agustus 2023 saya sudah menonaktifkan seluruh sosial media, baik itu instagram atau tiktok, sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya atau akun-akun lain melakukan provokasi," jelas Oklin.

"Seolah-olah berasal dari diri saya adalah akun-akun palsu dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjut dia.

Dengan adanya konten tersebut, perempuan berusia 22 tahun itu meminta maaf kepada kedua orangtuanya, keluarga maupun tempat dirinya menimba ilmu. Lantaran secara tidak langsung, mendapatkan imbas atas konten vulgar dibuatnya.

"Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orangtua saya, keluarga maupun lembaga-lembaga tempat pendidikan saya menimba ilmu," terang Oklin.

