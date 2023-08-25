Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Tahun Kerja Bareng Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Mbak Lala Merasa Beban

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:50 WIB
8 Tahun Kerja Bareng Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Mbak Lala Merasa Beban
Mbak Lala beban kerja bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Foto: Youtube RANS)
A
A
A

JAKARTA - Delapan tahun sudah Shela Lala atau Mbak Lala bekerja kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selama menjadi pengasuh putra sulung sang sultan Andara, ternyata Mbak Lala memiliki keluh kesah.

Sadar boss-nya adalah artis ternama, Mbak Lala merasakan beban tersendiri. Termasuk, jika dirinya sedang melakukan aktivitas lain di luar pekerjaan.

"Karena ikut ibu dan bapak kan artis atau public figure, berat bebannya bu kalau lagi pergi keluar," kata Mbak Lala, dikutip dari YouTube Rans Entertainment, Jumat (25/8/2023).

8 Tahun Kerja Bareng Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Mbak Lala Merasa Beban

Menurut Mbak Lala, netizen selalu melirik gerak-gerik dirinya di media sosial. Dari potongan video saja, netizen bisa berasumsi macam-macam tentang pengasuh Rafathar itu.

"Netizen hanya melihat dari sepenggal video, sepenggal foto, atau sepenggal cerita kalau kita salah-salah dikit digoreng," curhatnya.

Tak cukup sampai disitu saja, ada kalanya Mbak Lala menumpah keluh kesah di media sosial. Walaupun tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya maupun sang majikan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tapi ada saja netizen yang kemudian salah sangka.

"Terus nanti misalnya kita lagi curhat di media sosial tentang keluh kesah sendiri tentang keluarga atau event lain, pasti disangkut sangkutin nya sama boss, atau pekerjaan," tuturnya.

Halaman:
1 2
