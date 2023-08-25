Lucinta Luna Mendadak Cukur Rambut Cepak, Ada Apa?

JAKARTA - Lucinta Luna menanggapi kekecewaan terhadap para netizen yang membencinya. Kini, Lucinta nekat mencukur rambut indahnya.

Secara mendadak di postingan instagram, Lucinta memperlihatkan bagaimana rambutnya perlahan dipangkas. Bersamaan dengan itu, sosok yang sempat bikin heboh setelah dilamar bule bernama Artem Boltian alias Alan juga menuliskan pesan untuk para haters.

"Puasss keleaann … hanya doa terbaik dariku buat kalian semua yang hujat gue seindoraya," kata Lucinta Luna, dikutip dari instagram, Jumat (25/8/2023).

Dalam video singkat, terlihat rambut hitam Lucinta Luna dikuncir sebagian. Kemudian, bagian bawahnya dicukur hingga kulit kepala Lucinta mulai nampak. Tapi sayangnya video tersebut tidak lengkap sehingga belum diketahui apakah rambut Lucinta dipangkas habis atau tidak.

Sepertinya kali ini Lucinta benar-benar tertekan. Cacian netizen yang bertubi-tubi membuatnya lelah bukan main.

"Gue udah capek gue udah lelah hidup seperti kotoran yang diinjak-injak," ujarnya.

Lucinta Luna sendiri sadar bahwa mungkin dirinya tak bisa jadi sosok sempurna. Tapi bukan artinya Lucinta tak berusaha menjadi orang yang bermanfaat.

