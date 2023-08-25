Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rahasia Yuni Shara Punya Tubuh Ideal di Usia 51 Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:01 WIB
Rahasia Yuni Shara Punya Tubuh Ideal di Usia 51 Tahun
Rahasia Yuni Shara punya tubuh ideal di usia 51 tahun (Foto: IG Yuni Shara)
A
A
A

JAKARTA - Yuni Shara selalu memukau dalam setiap kesempatan, karena terlihat bugar dan awet muda di usia 51 tahun. Bahkan dia juga memiliki tubuh ideal yang membuat banyak orang iri.

Namun saat ditanya mengenai pola makan, Yuni justru memberi jawaban yang bikin melongo. Alih-alih menjaga makan, ibu dua anak itu justru makan apapun yang dia suka.

Rahasia Yuni Shara Punya Tubuh Ideal di Usia 51 Tahun

"Aku makan cilok, aku nggak diet, nggak ada pantangan sama sekali, tetep makan nasi," ujar Yuni Shara saat ditemui di Jakarta Aesthetic Clinic, Jumat (25/8/2023).

Yuni juga mengatakan hingga selama ini dia juga tidak membatasi asupan gula.

"Aku minum kopi nggak pakai gula, tapi temennya cake semua," ucapnya seraya tertawa.

Halaman:
1 2
