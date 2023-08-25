Dicap Pelawak Sombong, Denny Cagur Ingatkan Agar Tidak Asal Lempar Isu Liar

JAKARTA - Denny Cagur belakangan ini dituding sebagai pelawak sombong. Tuduhan tersebut merupakan buntut dari pengakuan Uus dan Ronal Surapradja di podcast Ormas yang tayang di YouTube Deddy Corbuzier.

Terkait pelawak sombong hingga adanya senioritas di program Opera Van Java (OVJ).

Denny Cagur menganggap bahwa senioritas itu memang umum banyak terjadi.

"Senioritas dalam segala hal sudah pasti ada," kata Denny Cagur di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).

Namun demikian, Denny Cagur merasa terkait label pelawak sombong itu bukan ditujukan kepadanya. Denny Cagur mengingatkan agar para public figure untuk tidak melempar isu-isu liar.

"Tapi kalau tentang pelawak sombong, kalau akhirnya kan, makanya masukan juga buat orang-orang, jangan suka ngelempar isu-isu liar," beber Denny Cagur.

