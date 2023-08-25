Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nyaleg, Denny Cagur Bantah Kariernya di Dunia Hiburan Meredup

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:01 WIB
Nyaleg, Denny Cagur Bantah Kariernya di Dunia Hiburan Meredup
Denny Cagur bantah kariernya meredup (Foto: IG Denny Cagur)




JAKARTA - Denny Cagur jadi salah satu dari sekian banyaknya artis yang ikut pemilihan calon legislatif 2024.

Banyak yang beranggapan, artis-artis yang ikut nyaleg sudah tidak laku di dunia entertainment. Namun anggapan itu tegas dibantah oleh Denny Cagur. Pasalnya ia merasa sampai saat ini kariernya masih stabil di dunia hiburan.

"Banyak anggapan bahwa katanya artis sudah enggak laku, baru nyaleg. Saya alhamdulillah sekarang semua pekerjaan masih lancar," ucap Denny Cagur di kawasan, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023)

Nyaleg, Denny Cagur Bantah Kariernya di Dunia Hiburan Meredup

Justru, niat Denny Cagur mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karenanya dirinya ini lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat.

"Jadi saya maju juga bukan karena pertimbangan ekonomi, bukan karena lagi enggak laku akhirnya maju nyaleg,” tegas Denny Cagur.

“Saya nyaleg karena memang saya berusaha bagaimana bisa lebih bermanfaat,” tutup Denny Cagur.

