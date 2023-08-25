Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Denny Cagur Mantap Terjun Politik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:24 WIB
Alasan Denny Cagur Mantap Terjun Politik
Alasan Denny Cagur mantab terjun ke politik (Foto: IG Denny Cagur)
A
A
A

JAKARTA - Denny Cagur tampaknya mantap terjun ke dunia politik. Sama seperti kebanyakan artis yang lainnya, Denny Cagur maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Dapil II Jawa Barat.

Denny Cagur mengaku memang suka dengan politik dan ini adalah waktu yang tepat baginya, setelah 25 tahun berkarier di dunia hiburan Tanah Air.

"Iya karena saya senang sama politik. Terus setelah 25 tahun di entertain saya berjuang dari nol dengan segala keterbatasan,” ungkap Denny Cagur di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).

Alasan Denny Cagur Mantap Terjun Politik

Kini, laki-laki bernama asli Denny Wahyudi ingin berbuat banyak dalam jangkauan yang luas.

Ia juga bersyukur Allah membukakan jalan baginya untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut.

"Saya merasa sekarang sudah selesai permasalahan dari dulu banyak kesulitan. Alhamdulillah sudah dibukakan jalannya. Jadi sekarang saya ingin bisa lebih berbuat untuk kerangka yang lebih besar,” kata Denny Cagur.

"Kalau selama ini untuk pribadi dan keluarga, bisa enggak sekarang saya bermanfaat buat orang banyak," lanjutnya.

Halaman:
1 2
