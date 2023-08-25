Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti Buka Suara soal Isu Rujuk dan Nikah Lagi dengan Aldila Jelita

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:08 WIB
Indra Bekti Buka Suara soal Isu Rujuk dan Nikah Lagi dengan Aldila Jelita
Indra Bekti soal rujuk dengan Aldila Jelita (Foto: IG Aldila)
JAKARTA - Indra Bekti akhirnya buka suara soal isu rujuk dan menikah lagi dengan Aldila Jelita di sebuah kafe di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).

Dia beralasan kalau prosesi rujuk antara dirinya dengan Dhila belum dapat dipastikan. Namun demikian hubungan Bekti dan Dhila sudah semakin dekat.

"Belum ini kok (prosesi sakral) kalau rujuk menuju kesana lah ya, mudah-mudahan didoain aja dan menuju ke sana,"ujar Indra Bekti.

Bekti mengakui Dhila sebagai pelipur lara dalam kesembuhannya, Bekti mengucapkan rasa syukur. Pasalnya, beberapa bulan belakangan ini, dirinya kembali dekat dengan ibu dua anak tersebut.

"Itu salah satunya maksudnya kita dekat lagi memang, Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk dekat lagi. Makanya belum tau makanya doain aja dulu,"ucap Bekti.

Bekti membantah acara syukuran digelar sebuah kafe di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan merupakan proses pernikahan.

"Tadi kami cuma ngobrol-ngobrol aja gimana prosesi sebenarnya, belum rujuk. Belum secara resmi, kita mohon doanya aja. Semoga seperti yang kalian inginkan dan kalau aku rujuk, kalian mau? Amin,"tutupnya.

Sebelumnya keterangan Meta, salah seorang sahabat dekat Indra Bekti mengatakan, acara syukuran digelar hanya merayakan rujuknya pasangan selebritis tersebut.

"Tadi nggak ada acara apa-apa cuma happy-happy aja, sama Bekti dan Dhila alhamdulilah, semoga sakinah, mawadah dan warahmah,"ujar Meta usai menghadiri acara syukuran di gelar di kawasan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).

"Saya enggak tau ikutan datangnya telat makan-makan aja kok dari mereka berdua,"ucap Meta.

Disinggung lebih jauh soal kehadiran tamu-tamu dalam acara syukuran, Meta mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut. Pasalnya, ia terlambat menghadiri acara syukuran digelar Bekti dan Dhila tersebut.

"Enggak cuma diundang makan aja tadi makan-makan sebentar, saya enggak lihat acara apa. Saya enggak tau cuman bentar makan aja terus pulang,"jelas dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
