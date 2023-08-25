Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Acara Syukuran Selesai, Indra Bekti Enggan Beri Keterangan Terkait Kabar Rujuk

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:10 WIB
Acara Syukuran Selesai, Indra Bekti Enggan Beri Keterangan Terkait Kabar Rujuk
Indra Bekti tak mau beri keterangan soal hubungannya dengan Aldila Jelita (Foto: Instagram @indrabekti)
A
A
A

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita menggelar acara syukuran rujuknya hubungan mereka di sebuah kafe kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Jumat (25/8/2023). Acara tersebut diketahui berlangsung pada pukul 08.30 WIB hingga Pukul 12.00 WIB tadi.

Pantauan Tim MNC Portal Indonesia di lokasi, pria akrab disapa Bekti keluar dari kafe sekitar Pukul 12.10 WIB. Ia terlihat mengenakan jaket hoodie berwarna biru muda lengkap dengan penutup kepala.

Berbeda dengan biasanya, Bekti yang dikenal ramah dan kerap menjawab pertanyaan awak media justru memilih bungkam dan tidak memberikan komentar apapun. Ia bahkan memilih langsung masuk ke dalam mobilnya.

Salah seorang sahabat dekat Indra Bekti mengatakan, bahwa acara syukuran tersebut digelar hanya untuk merayakan rujuknya pasangan selebritis tersebut.

"Tadi nggak ada acara apa-apa cuma happy-happy aja, sama Bekti dan Dhila alhamdulilah, semoga sakinah, mawadah dan warahmah," ujar Meta usai menghadiri acara syukuran di gelar di kawasan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2023).

"Saya enggak tahu ikutan datangnya telat makan-makan aja kok dari mereka berdua," lanjutnya.

Disinggung lebih jauh soal kehadiran tamu-tamu dalam acara syukuran, Meta mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut. Pasalnya, ia terlambat menghadiri acara syukuran digelar Bekti dan Dhila tersebut.

"Enggak cuma diundang makan aja tadi makan-makan sebentar, saya enggak lihat acara apa. Saya enggak tau cuman bentar makan aja terus pulang," bebernya.

Halaman:
1 2
