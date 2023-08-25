Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Ustaz Khalid Basalamah Saat Denny Sumargo Bertanya Soal Masuk Islam Tuai Pujian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:53 WIB
Jawaban Ustaz Khalid Basalamah Saat Denny Sumargo Bertanya Soal Masuk Islam Tuai Pujian
Denny Sumargo berdiskusi soal masuk Islam ke Ustaz Khalid Basalamah (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo baru-baru ini mengundang Ustaz Khalid Basalamah untuk hadir dalam podcastnya. Dalam kesempatan tersebut, suami Olivia Allan ini sempat bertanya banyak hal tentang Islam.

Salah satu pertanyaan yang menjadi sorotan adalah ketika ia berandai-andai ingin masuk Islam dan telah berdoa agar diberikan hidayah. Namun, ia justru mendapatkan petunjuk untuk tetap memeluk agama Kristen.

"Saya nih berdoa malam-malam. Saya pengen banget nih misalnya masuk Islam. Pengen banget, terus saya berdoa gitu," tanya Denny Sumargo di akun YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

"Tapi petunjuknya (yang didapat) malah saya mengarah ke Kristen gitu misalnya. Padahal saya udah pengen ke Islam nih. Apakah itu menjadi kesalahan atau menjadi sebuah hubungan pribadi saya ke Allah yang kita setuju satu," lanjutnya.

Denny Sumargo

Mendengar pertanyaan Densu, Ustaz Khalid Basalamah pun memberikan jawaban yang dianggap cukup bijak. Menurutnya, jika seseorang telah berdoa dan benar-benar tulus meminta sesuatu, maka ia pasti akan diarahkan ke pilihan yang tepat.

"Kalau kita sudah minta dengan tulus tanpa ada campur tangan pihak manapun, betul-betul murni antara hati dengan Tuhan minta tolong diberi petunjuk, saya yakin akan diarahkan ke yang paling benar," jelas Ustaz Khalid Basalamah.

Jawaban Ustaz Khalid Basalamah sontak menuai komentar dari para netizen. Mereka bahkan ramai memberikan pujian atas diskusi yang dilakukan antara Densu dengan Ustaz Khalid Basalamah.

Halaman:
1 2
