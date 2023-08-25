Nanda Persada Sebut Indra Bekti dan Aldila Jelita Rujuk Demi Kebaikan Anak-anak

JAKARTA - Mantan manager Indra Bekti, Nanda Persada membenarkan kabar bahwa sang artis akan rujuk dengan istrinya hari ini, Jumat (25/8/2023). Melalui sambungan telepon, Nanda menyebut jika Indra Bekti dan Aldila Jelita akan melakukan ijab kabul ulang.

"Ya semalam ketemu sama Indra Bekti, kami ngobrol dari hati ke hati dia nyampein bahwa Insya Allah hari ini dia sama Dilla akan menikah," ungkap Nanda Persada.

Keputusan Bekti dan Dila tentu disambut baik oleh Nanda Persada. Ia bahkan berharap agar proses tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Nanda juga memohon doa untuk rumah tangga Bekti dan Dila. Terlebih, keduanya memutuskan untuk rujuk lantaran anak-anak yang sudah semakin dewasa.

"Dila udah kayak keluarga juga, udah lama disamping, jadi manajernya belasan tahun kami bersahabat, sampai sekarang banyak pertimbangan," beber Nanda.

"Saling cinta dan demi kebaikan anak-anak dan semalam kami bahas bahwa hidup susah ditebak dalam perjalanan, pasti ada hikmahnya. Saling berdoa semoga semua terbaik, mohon doanya hari ini semoga dilancarkan dan berkah," paparnya.