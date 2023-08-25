Dikabarkan Rujuk, Indra Bekti dan Aldila Jelita akan Ijab Kabul Ulang

JAKARTA - Undangan perayaan remarry Indra Bekti dan Aldila Jelita diketahui telah tersebar. Dalam undangan tersebut, Bekti dan Dila dikabarkan akan rujuk dan kembali membina rumah tangga mereka, setelah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada April 2023 kemarin.

Acara tersebut diketahui digelar kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hari ini, Jumat (25/8/2023). Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sekitar Pukul 10.30 WIB para tamu terlihat telah datang sejak pukul 08.30 WIB, sesuai dengan undangan tertera.

Terlihat mobil-mobil berada di lokasi berjejer rapi dan parkiran terlihat penuh. Meski terlihat ramai, sayangnya awak media tidak diperkenankan masuk ke acara syukuran di gelar di sebuah kafe tersebut.

Saat ditanya ke salah seorang security, dia mengatakan bahwa Indra Bekti tiba di lokasi sejak pukul 06.00 WIB, seorang diri tanpa bersamaan dengan Dila.

"Mas Bekti datang sekitar Pukul 06.00 WIB seorang diri," ujar salah seorang narasumber enggan diberikan namanya.