Tak Hadir di Sidang Ammar Zoni, Anak Irish Bella Sakit Diduga Terpapar Polusi Udara

JAKARTA - Irish Bella sudah dua kali tak hadir dalam sidang kasus narkoba yang menimpa suaminya, Ammar Zoni di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Padahal, kehadiran wanita 27 tahun itu bisa saja menjadi penguat bagi Ammar Zoni.

Kepada awak media, adik Ammar Zoni pun mengungkapkan alasan mengapa Irish Bella tak hadir di persidangan.

BACA JUGA: Respons Ammar Zoni saat Irish Bella Absen di Pengadilan

"Bang Ammar kasihan sama kak Ibel kalau misalkan jenguk di tempat yang bisa kurang lah, kurang pantaslah," ujar Aditya Zoni kepada awak media.

Selain itu, ketidakhadiran Irish Bella pun terjadi lantaran ia harus merawat putrinya, Ara Puti Sabai Akbar yang tengah sakit. Diduga, sakit dialami putri kedua Ammar Zoni dan Irish Bella itu terjadi lantaran terpapar polusi udara.

"Jadi kasian Kak Ibel apalagi kemarin Air ada sakit juga, waktu itu Amala juga lagi sakit, karena polusi Jakarta juga lagi kurang bagus. Jadi memang nggak bisa kemana-mana," jelas Aditya.

Dalam kesempatan itu, Aditya Zoni juga sempat mengklarifikasi isu yang beredar bahwa Ammar Zoni dan Irish Bella tak saling support. Secara tegas, suami Yasmine Ow ini membantah adanya kabar tersebut.