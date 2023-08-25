Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

18 Tahun Berakting, Pevita Pearce Kini Duduk di Kursi Sutradara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:25 WIB
18 Tahun Berakting, Pevita Pearce Kini Duduk di Kursi Sutradara
Pevita Pearce jajal kursi sutradara (Foto: Instagram @pevpearce)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce mengambil langkah besar yang cukup berani dalam perjalanan kariernya di industri hiburan Tanah Air. 18 tahun berakting, Pevita kini mulai memberanikan diri untuk duduk di kursi sutradara.

Dengan percaya diri, Pevita Pearce mulai terjun langsung menjadi sutradara dan produser series. Hal itu diungkapkan oleh bintang film Sri Asih ini lewat akun Instagram pribadinya.

"Mohon doanya ya teman-teman. Setelah 18 tahun berkarya di depan kamera akhirnya di 2023 ini aku memberanikan diri untuk men-direct & produce," tulis Pevita Pearce di Instagram pribadinya.

Karya pertama Pevita Pearce sendiri merupakan series berjudul The One. Series tersebut bahkan telah dikembangkan dirinya bersama beberapa rekannya.

Pevita Pearce

"Untuk pertama kalinya (jadi sutradara) di series yang aku, Mas Eko, dan Tanta develop 4 tahun yang lalu: TheOne," tutup Pevita Pearce.

Langkah Pevita yang cukup berani ini jelas didukung penuh oleh rekan-rekan sesama artis hingga netizen. Dukungan, harapan dan doa mereka tuliskan lewat kolom komentar unggahan artis 30 tahun tersebut.

"Semangat kak, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan dalam menjalankan projek ini," sahut @sher***.

"Yess!! Let's go! Sukses ya Pev," kata Gading Marten.

Halaman:
1 2
