HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengenal Ratu Giveaway Indonesia, Jenny Fransisca

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:16 WIB
Mengenal Ratu Giveaway Indonesia, Jenny Fransisca
Jenny Fransisca si Ratu Giveway (Foto: Dok. Jenny Fransisca)
JAKARTA - Jenny Fransisca merupakan pemilik dari PT Jenny Management Grup yang merupakan agensi perusahaan jasa yang membantu untuk mempercepat pertumbuhan akun sosial media ke titik maksimal secara organik. Pertumbuhan akun sosial media tersebut bukan hanya menargetkan jumlah followers, tetapi segala sisi, baik engagement, view dan lain sebagainya.

Lahir di Medan, 24 April 2001, nama Jenny Fransisca juga cukup terkenal dan tak asing lagi di kalangan selebritis, selebgram, rumah produksi, agensi, talent management dan perusahaan-perusahaan.

Perempuan 22 tahun ini juga cukup dikenal luas sebagai penyelenggara giveaway di Tanah Air. Bahkan setiap harinya, ia kerap membagikan hadiah giveaway berupa iPhone dan gadget-gadget canggih lainnya.

"Semua dipelajari dengan cara otodidak dan melewati pengalaman demi pengalaman," ujar pemilik akun Instagram @jenny.management ini.

Jenny Fransisca

Selain memiliki perusahaan sendiri, Jenny juga dikenal sebagai konten kreator. Ia bahkan terus berinovasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan kliennya.

"Saya ingin dapat membantu pelaku usaha, UMKM, brand, dan pengguna sosial media untuk mengembangkan akunnya dengan mudah, cepat dan harga terjangkau, dapat menyediakan segala kebutuhan sosial media," jelasnya

Saat ini ia sudah memiliki lebih dari 20.000 customer yang berasal dari UMKM, tokoh, artis, atau pun brand ternama. Bahkan diusianya yang masih muda, Jenny sudah mampu  mempekerjakan 50 lebih karyawan.

