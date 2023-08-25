Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Air Mata Ammar Zoni Jatuh di Ruang Sidang Saat Bahas Kerinduannya dengan Keluarga

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:50 WIB
Air Mata Ammar Zoni Jatuh di Ruang Sidang Saat Bahas Kerinduannya dengan Keluarga
Ammar Zoni teteskan air mata di ruang sidang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang beragendakan mendengar keterangan dari ketiga terdakwa. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus 2023 kemarin, Ammar Zoni dan dua terdakwa lain yakni Mustaqim dan Rahmat diminta untuk memberikan kesaksian terkait kasus narkoba yang menimpa mereka.

Saat memberikan keterangan di ruang sidang, majelis hakim sempat menanyakan kondisi Ammar Zoni. Termasuk bertanya apakah pria 30 tahun itu merindukan istri dan anak-anaknya.

"Rindu sama istri dan anak?," tanya Hakim Ketua kepada Ammar Zoni yang duduk di hadapannya.

"Rindu setiap hari," jawab Ammar Zoni.

Ammar Zoni (MPI)

Mendapat pertanyaan dari hakim, Ammar Zoni tak kuasa menahan tangis karena merindukan istrinya, Irish Bella dan dua anaknya. Bintang film Madu Murni ini bahkan terlihat sangat menyesali perbuatannya.

"Sangat menyesal Yang Mulia," ujar Ammar Zoni dengan suara bergetar, seraya melepas kacamata dan menghapus air matanya.

Ammar Zoni pun sempat mendapat peringatan dari hakim agar mengintropeksi diri. Bahkan, Majelis Hakim pun berharap agar Ammar bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi, sebagai individu, suami maupun ayah.

"Perbaikilah dirimu Ammar, masih muda, pekerjaan bagus, bisa kok dilepas, kamu bukan pengedar, hanya pengguna, nggak berat kok," pesan Hakim Ketua.

Hakim melanjutkan pertanyaannya dengan menanyakan apakah Ammar Zoni yakin bisa melepaskan diri dari jerat narkoba demi bisa berkumpul dengan keluarganya lagi.

"Sayang istri sama anak?," tanya Hakim Ketua.

Halaman:
1 2
