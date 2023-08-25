Artis Cantik Menikah dengan Pemain Timnas Sepak Bola Indonesia, Kiki Amalia Pilih Cerai Usai Diselingkuhi 10 Kali

Artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. (Foto: Instagram/@kikieamaliaworld)

JAKARTA - Deretan artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. Kecantikan dan pesona artis-artis ini berhasil meluluhkan hati para atlet hingga akhirnya mereka menikah dan menjalani rumah tangga bahagia hingga kini.

Lantas siapa saja artis cantik menikah dengan pemain Timnas Sepak Bola Indonesia? Berikut rangkuman Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (24/8/2023).

1.Kimmy Jayanti

Artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. (Foto: Instagram/@kimmyjayanti)

Model cantik ini dinikahi pesepak bola naturalisasi asal Nigeria, Greg Nwokolo, di Matilda Bay Marine, Perth, Australia, pada 20 Mei 2018. Alasan keduanya menikah di luar negeri karena perbedaan agama. Kini pernikahan mereka sudah diramaikan dua anak: Kimberly dan Saint.

2.Bunga Jelitha

Artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. (Foto: Instagram/@bungajelitha66)

Artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia adalah Bunga Jelitha. Aktris 31 tahun ini menikah dengan Syamsir Alam di Cinere, Depok, pada 21 Maret 2020. Kala itu, pemain RANS Cilegon FC ini menyerahkan mahar berupa emas 10 gram. Setelah 3 tahun menikah, mereka kini sudah dikaruniai dua anak.

3.Ratu Rizky Nabila

Artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. (Foto: Instagram/@raturn)

Ratu Rizky Nabila dinikahi Alfath Fathier, pada 29 Maret 2020. Mereka menikah hanya 3 hari setelah saling berkenalan. Belum setahun menikah, Alfath diketahui melakukan KDRT dan menikah kembali dengan perempuan lain. Pasangan ini resmi bercerai pada 5 Mei 2021.

4.Shabrina Ayu

Artis cantik menikah dengan pemain timnas sepak bola Indonesia. (Foto: Instagram/@shabrinaautomo)

Artis cantik menikah dengan pemain Timnas Sepak Bola Indonesia selanjutnya adalah Shabrina Ayu. Presenter olahraga itu dipinang pesepak bola Ryuji Utomo, pada 16 Maret 2019. Kini, pasangan ini telah dikaruniai anak perempuan bernama Kazumi Aara Utomo.