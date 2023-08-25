Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dihujat Gegara Konten Makan Es Krim, Oklin Fia Trauma Sampai Mengurung Diri

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:20 WIB
Dihujat Gegara Konten Makan Es Krim, Oklin Fia Trauma Sampai Mengurung Diri
Oklin Fia trauma usai dihujat gegara konten jilat es krim (Foto: Instagram @oklinnfiaa)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Oklin Fia trauma dengan konten jilat es krim miliknya yang diunggah ke media sosial. Saking traumanya, ia bahkan memilih untuk mengurung diri, lantaran tidak tahan dengan hujatan-hujatan netizen yang dialamatkan kepadanya.

Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Oklin usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus 2023. Ia menyebut bahwa keputusannya mengurung diri, disinyalir karena tidak mampu menghadapi masalah pelik tersebut.

"Sebelumnya sempat mengurung diri, karena takut dan trauma, saya tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima," ungkap Oklin Fia dihadapan awak media.

Mendapatkan banyak hujatan dari netizen Olin pun langsung melontarkan permintaan maafnya. Mengingat, kontennya yang dinilai vulgar dan berbau asusila itu, membuat masyarakat geram dan mendesak untuk dibawa kejalur hukum.

Oklin Fia

"Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat," ujar Oklin.

"Video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di indonesia akhir-akhir ini," sambungnya.

Lebih lanjut, perempuan 22 tahun ini menegaskan, jika sejak awal dirinya tidak berniat untuk merendahkan siapapun. Apalagi melakukan pelecehan seringkali diungkap oleh netizen.

Halaman:
1 2
