Oklin Fia Minta Maaf Soal Konten Makan Eskrim, Halle Berry dan Oliver Martinez Resmi Cerai

JAKARTA - Selebgram Oklin Fia akhirnya muncul dan meminta maaf atas viralnya konten video menjilat es krim di depan kelamin pria. Permintaan maaf tersebut bahkan disampaikan oleh selebgram berhijab tersebut usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis, 26 Agustus 2023.

"Menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di indonesia akhir-akhir ini," ujar Oklin Fia.

Oklin menyebut bahwa saat ini ia berada di usia labil. Bahkan, ia kerap melakukan perbuatan khilaf yang tidak diketahui efek jangka panjangnya.

"Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali," imbuhnya.

Oklin pun menyadari bahwa kasus yang menimpanya merupakan bagian dari peringatan Allah kepada dirinya.

"Alhamdulillah tanpa hentinya saya mensyukuri dan menyadari ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah SWT untuk saya dapat kembali ke jalannya," paparnya.

"Untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik yang dijauhkan dari sifat zalim, menjadi introspeksi dalam berperilaku kedepannya bagi saya maupun masyarakat Indonesia," sambungnya.

BACA JUGA: Halle Berry dan Olivier Martinez Resmi Bercerai

Sementara itu, Halle Berry dan Olivier Martinez akhirnya resmi bercerai pada Rabu, 23 Agustus 2023 kemarin. Perceraian mereka akhirnya terjadi usai melalui proses yang cukup panjang, hingga memakan waktu selama 8 tahun.

Awalnya Olivier Martinez mengajukan gugatan cerai pada Oktober 2015 silam. Ia memutuskan untuk bercerai setelah tiga tahun membina rumah tangga dengan bintang Catwoman tersebut.

Sayangnya, proses persidangan telah tertunda selama bertahun-tahun terkait dengan hak asuh putra mereka, Maceo, yang kini berusia 9 tahun.