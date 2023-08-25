Sinopsis Film Bohemian Rhapsody, Menguak Sisi Lain Freddie Mercury

JAKARTA - Sinopsis film Bohemian Rhapsody akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bohemian Rhapsody adalah film drama musikal biografi tahun 2018 yang berfokus pada kehidupan Freddie Mercury, vokalis band rock Inggris Queen,

Film ini disutradarai oleh Bryan Singer, skenario oleh Anthony McCarten, dan diproduksi oleh manajer Graham King dan Queen Jim Beach. Film ini dibintangi oleh Rami Malek sebagai Mercury, dengan Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, dan Mike Myers sebagai peran pendukung. Anggota Queen Brian May dan Roger Taylor juga menjabat sebagai konsultan.

Sinopsis Film Bohemian Rhapsody

Pada tahun 1970, Farrokh Bulsara bekerja sebagai pengurus bagasi di Bandara Heathrow dan tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya. Dia pergi ke pub untuk melihat band Smile tampil. Mencari mereka setelah pertunjukan, dia bertemu dan tertarik pada Mary Austin, yang bekerja di butik Biba.

Dia bertemu drummer Roger Taylor dan gitaris Brian May dan mengetahui bahwa vokalis dan bassis mereka, Tim Staffell, baru saja berhenti untuk bergabung dengan Humpy Bong. Farrokh menawarkan dirinya sebagai penyanyi pengganti dan membuat mereka terkesan dengan kemampuan vokalnya. Farrokh mencari Mary di Biba dan mereka mulai berkencan.

Band ini tampil di seluruh Inggris dengan Farrokh sebagai penyanyi utama dan bassis baru John Deacon. Farrokh mendorong mereka untuk berpikir lebih besar dan menjual van mereka untuk membiayai album rekaman. Perwakilan A&R dari EMI meminta demo kepada insinyur Roy Thomas Baker.

Farrokh mengubah namanya menjadi Freddie Mercury dan mengganti nama band Queen. Mereka menandatangani kontrak dengan John Reid, yang memesan tur Amerika. Paul Prenter, yang tertarik pada Freddie, mengatur jadwal harian mereka. Penampilan di Top of the Pops memberi Queen hit pertama mereka, "Killer Queen". Freddie melamar Mary tetapi mulai mempertanyakan seksualitasnya. Pada tahun 1975, Queen merekam album studio keempat mereka, A Night at the Opera, melakukan upaya ekstensif dalam merekam karya besar Freddie, "Bohemian Rhapsody".

Namun, mereka keluar dari EMI ketika eksekutif Ray Foster menolak merilisnya sebagai singel utama album. Freddie bersekongkol dengan DJ radio Kenny Everett untuk mendebutkan lagu tersebut di programnya. Meskipun mendapat banyak kritik, "Bohemian Rhapsody" menjadi hit global, membawa Queen menjadi superstar internasional.