Sinopsis Film Batman Returns, Munculnya Penguin dari Dunia Bawah Tanah

JAKARTA - Sinopsis film Batman Returns akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Batman Returns adalah film pahlawan super Amerika tahun 1992 yang disutradarai oleh Tim Burton dan ditulis oleh Daniel Waters.

Batman Returns adalah sekuel dari Batman (1989) dan angsuran kedua dalam seri Batman 1989–1997. Rotten Tomatoes memberikan peringkat persetujuan 81% dari ulasan oleh 90 kritikus, dengan skor rata-rata 6,9/10.

Film ini dibintangi oleh Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Michael Gough, Pat Hingle, dan Michael Murphy.

Sinopsis Film Batman Returns

Di Kota Gotham, dua sosialita kaya, kecewa dengan kelahiran putra mereka yang cacat dan liar, Oswald, membuang bayi tersebut ke selokan, di mana ia diadopsi oleh sebuah keluarga penguin. Tiga puluh tiga tahun kemudian, selama musim Natal, industrialis kaya Max Shreck diculik oleh geng Red Triangle (sekelompok mantan pekerja sirkus yang terkait dengan penghilangan anak-anak di seluruh negeri) dan dibawa ke tempat persembunyian mereka di pameran Arktik di Gotham yang terlantar.

Pemimpin Segitiga Merah, Oswald – sekarang bernama Penguin – memeras Shreck dengan bukti korupsi dan tindakan pembunuhannya untuk memaksa bantuannya dalam mengintegrasikan kembali Oswald ke dalam elit Gotham. Shreck mengatur percobaan penculikan bayi balita walikota, memungkinkan Oswald menyelamatkannya dan menjadi pahlawan publik. Sebagai imbalannya, Oswald meminta akses ke catatan kelahiran kota tersebut (seolah-olah untuk mengetahui identitas aslinya) dan mengidentifikasi putra sulung Gotham.

Shreck mencoba membunuh sekretarisnya yang lemah lembut, Selina Kyle, dengan mendorongnya keluar jendela setelah dia secara tidak sengaja mengungkap plotnya untuk membangun pembangkit listrik yang secara diam-diam akan menyedot dan menimbun listrik dari Gotham. Selina bertahan, kembali ke rumah, dengan marah membuat kostum dan mengadopsi nama Catwoman. Dia kembali bekerja dengan percaya diri dan agresif, menarik perhatian miliarder Bruce Wayne yang berkunjung.

Sebagai alter egonya (Batman yang main hakim sendiri), Wayne menyelidiki Oswald, mencurigai bahwa dia terhubung dengan Segitiga Merah. Untuk menghilangkan penolakan terhadap pabriknya, Shreck meyakinkan Oswald untuk mencalonkan diri sebagai walikota dan mendiskreditkan petahana dengan membuat Segitiga Merah mendatangkan malapetaka di seluruh Gotham. Upaya Batman untuk menghentikan geng tersebut akhirnya membawanya berkonflik dengan Catwoman. Selina dan Wayne mulai berkencan, sementara Catwoman bersekutu dengan Oswald untuk mempermalukan Batman.