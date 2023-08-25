Anastasia Ria dan Rian DMasiv Kolaborasi di Album Siklus

JAKARTA - Anastasia Ria bekerja sama dengan Dion Djokoardi dan Rian Ekky Pradipta (Rian D’Masiv) dalam album Siklus. Mini album ini berisi lagu Bintang dan Bulan Purnama, Candu, Patah Hati Akhir Tahun, For Sure, Asmara dan In Case You Are In Love.

Anastasia Ria seorang penyanyi, penulis lagu dan komposer muda kelahiran Jakarta yang semakin menunjukan kualitas nya di industri musik Indonesia, Anastasia Ria juga dikenal sebagai arranger, instrumentalist dibuktikan dengan dengan sederet track yang tersaji di mini album nya “Siklus”yang dirilis pada bulan Februari 2023 ini.

BACA JUGA: Tyo Nugros Eksis Jajal Musik Electro Rock

Anastasia Ria mempunyai prinsip dan memiliki keyakinan tinggi bahwasannya musik bukanlah pilihan karier semata, melainkan dedikasi yang kemudian menjadi landasan jalan hidupnya.